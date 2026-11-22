تحول شارع الشيخ زايد في دبي، صباح اليوم الأحد، إلى كرنفال رياضي وثقافي، بمشاركة عشرات الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار في النسخة الثامنة من «تحدي دبي للجري 2026»، وسط احتفالات تنوعت بين عروض جوية لفريق «فرسان الإمارات» ورقصات المشاركين وإيقاعات الطبول، إلى جانب روبوتات شاركت العدّائين على المسار، في فعالية جمعت سكان دبي وزوارها من مختلف الثقافات في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية المجتمعية في العالم.

ولم يقتصر الحدث على الجري، إذ تحوّل شارع الشيخ زايد إلى مساحة مفتوحة للاحتفال، وتداخلت أصوات الموسيقى وإيقاعات الطبول مع هتافات المشاركين، الذين تنوعت طرق احتفالهم بين الرقص والتقاط الصور التذكارية ومقاطع الفيديو، فيما حرصت العائلات ومجموعات الأصدقاء على توثيق مشاركتهم، وسط أجواء أبرزت التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي.

وتوافد المشاركون منذ ساعات الفجر الأولى إلى خط الانطلاق قبالة متحف المستقبل، قبل أن تمتد حشود العدّائين على طول شارع الشيخ زايد، بين الأبراج الشاهقة والمعالم العمرانية البارزة في دبي، بمشاركة رياضيين محترفين وهواة وعائلات وأطفال، إلى جانب أشخاص يخوضون تجربة الجري الجماعي للمرة الأولى.

وشهدت الفعالية عروضاً جوية لفريق «فرسان الإمارات» للاستعراضات الجوية، إذ حلّقت طائرات الفريق في سماء دبي، وقدمت تشكيلات استعراضية فوق شارع الشيخ زايد، وسط تفاعل المشاركين الذين حرصوا على توثيق العروض بهواتفهم.

وشاركت الروبوتات العدّائين على المسار، وسط اهتمام المشاركين الذين التقطوا الصور ومقاطع الفيديو معها، لتضيف عنصراً تقنياً إلى الفعاليات الترفيهية المصاحبة للتحدي.

وبدأت الاحتفالات منذ ساعات الفجر الأولى، مع عروض الطيران الشراعي الاستعراضي والدمى العملاقة المضيئة وفرق قرع الطبول التي انتشرت في مناطق التجمع، فيما تحولت بعض نقاط المسار إلى ساحات للرقص والاحتفال، وسط تشجيع متبادل بين المشاركين.

وشكّلت الإضاءة التي زيّنت الأبراج والمباني المحاذية لشارع الشيخ زايد خلفية للحدث، قبل أن تبدأ أشعة الشمس الأولى في إضاءة الطريق، وتظهر الحشود الممتدة على طول المسار بين المعالم العمرانية للإمارة.

وبرز التنوع الثقافي بين المشاركين، إذ اجتمعت جنسيات وخلفيات اجتماعية مختلفة في مساحة واحدة، وشاركت العائلات والأطفال إلى جانب العدّائين المحترفين والهواة، في أجواء جمعت مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية.

وتجاوزت الفعالية الطابع التنافسي للسباقات التقليدية، إذ حرص كثير من المشاركين على الاستمتاع بالتجربة الجماعية والاحتفال مع العائلات والأصدقاء، إلى جانب ممارسة النشاط البدني، في مناسبة جمعت سكان دبي وزوارها من ثقافات متعددة.

وتتطلع النسخة الحالية إلى تجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي، عندما استقطب الحدث 307 آلاف مشارك، في ظل الإقبال المتنامي على «تحدي دبي للجري»، الذي أصبح من أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة».

ويأتي الحدث ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة»، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تخصيص 30 دقيقة يومياً لممارسة النشاط البدني على مدى 30 يوماً، وترسيخ الرياضة جزءاً من الحياة اليومية.

ويؤكد الإقبال الجماهيري على التحدي قدرة الفعاليات الرياضية المجتمعية على جمع مختلف الثقافات وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، إلى جانب دورها في نشر ثقافة النشاط البدني وتشجيع مختلف الفئات العمرية على تبني أسلوب حياة صحي.

وأصبح «تحدي دبي للجري» موعداً سنوياً يجمع مئات الآلاف في قلب المدينة، ويحوّل أحد أهم شوارعها الحيوية إلى مساحة للرياضة والاحتفال والتفاعل المجتمعي، ضمن جهود دبي لتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.