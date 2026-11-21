

اختُتمت اليوم منافسات سباق مهملية للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي أقيم في مدينة السلع بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة،، ضمن سباقات السلع البحرية 2026، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.



شهد السباق منافسات قوية بين المحامل المشاركة، وسط أجواء حماسية عكست مهارات النواخذة والبحارة في التعامل مع حركة الرياح وتوجيه الأشرعة، بما يجسد أصالة الرياضات البحرية التراثية ومكانتها الراسخة في الموروث الإماراتي.



أسفرت النتائج عن تتويج المحمل «طوفان» رقم 21، التابع لنادي العديد للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، بالمركز الأول، فيما حل المحمل «زلزال» رقم 125، للمالك والنوخذة عبدالله مروان عبدالله المرزوقي، في المركز الثاني، وجاء المحمل «يوف» رقم 67، التابع لنادي العديد للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي، في المركز الثالث.



عقب ختام المنافسات، توّج الفائزين بالمراكز الأولى كل من راشد محمد الفلاحي، مدير إدارة الخدمات المساندة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية وخليفة راشد الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ، وأحمد عبدالله المهيري، رئيس قسم المشتريات، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية الحدث ومكانته لدى عشاق الرياضات البحرية التراثية.



يأتي تنظيم السباق في إطار الجهود المشتركة لصون الموروث البحري الإماراتي، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة برياضة الإبحار الشراعي التقليدي، وتشجيع المشاركة في السباقات التراثية، بما يسهم في ترسيخ مكانة منطقة الظفرة وجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات والبطولات البحرية.



تتواصل منافسات سباقات السلع البحرية غداً الأحد، بإقامة سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسط ترقب لمنافسات جديدة تجمع نخبة من النواخذة والبحارة، وتؤكد استمرارية هذه الرياضات الأصيلة وحضورها في المشهد الرياضي والتراثي الإماراتي.