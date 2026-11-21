شهدت منافسات اليوم الافتتاحي للنسخة الحادية عشرة من بطولة الحبتور المحلية للتنس تأهل 12 لاعباً إلى الدور التالي من فئة الأولاد تحت 12 عاماً، بعد مواجهات أقيمت على ملاعب نادي بلدية دبي في الجداف وأكاديمية أنس جابر في واحة دبي للسيليكون، وسط حضور لافت من عائلات اللاعبين.

وتشهد البطولة مشاركة 281 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 11 فئة عمرية، وتستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل، بتنظيم ودعم من مجموعة الحبتور، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وبمساندة من شركة «مبادلة» للعام الثالث على التوالي، من خلال مبادرتها الهادفة إلى دعم المواهب وتطوير مستويات اللاعبين المتأهلين.

وأسفرت مباريات فئة تحت 12 عاماً عن فوز يازهنج وانج على ويليام هوستن بمجموعتين دون رد 6 ـ 1 و6 ـ 4، ودانييل شيودانوف على بنسون هوستون 7 ـ 5 و7 ـ 6، ويوسف لاهاني على أرناف شوهان 6 ـ 0 و6 ـ 0.

كما تغلب رومان بومبيانسكي على علي أرجون 6 ـ 0 و6 ـ 0، وليون إيمانويل على سيد رضا 6 ـ 3 و7 ـ 6، فيما احتاج أريش مادان إلى مجموعة فاصلة لتجاوز محمد شهيب أحمد بنتيجة 4 ـ 6 و6 ـ 4 و11 ـ 9.

وفاز ويليام أبو عونتوس على محمد أيوب 6 ـ 4 و6 ـ 2، وميتو بيسون على كيان كامات 6 ـ 2 و6 ـ 4، وجورج شومين على جين سلامي 6 ـ 2 و6 ـ 1. وتأهل كل من هورا أوتا ولازار بوتيك وبيت مينزيس وستيفن مماشور مباشرة إلى الدور التالي وفقاً للوائح البطولة.