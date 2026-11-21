احتفى نادي أبوظبي لألعاب القوى بلاعبات فريقه النسائي، تقديراً لإنجازهن بالفوز بجائزة أفضل فريق رياضي نسائي ضمن الدورة العاشرة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2026، وذلك خلال حفل أقيم مساء أول من أمس في مجلس ربدان بأبوظبي، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي وأولياء أمور اللاعبات.

أقيمت المناسبة تحت شعار «إنجاز نفخر به.. وعطاء نعتز به»، احتفاءً بهذا التتويج الذي يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير رياضة المرأة، ويترجم مسيرة مميزة من العطاء والتميز، بعدما نجحت لاعبات النادي في تحقيق حصيلة لافتة بلغت 148 ميدالية و18 كأساً.

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم أن الفوز بهذه الجائزة، التي تحمل اسماً ورمزية كبيرة باعتبارها تجسد دعم المرأة الإماراتية والاحتفاء بإنجازاتها، جاء ثمرة جهود كبيرة وعطاء متميز من لاعبات مبدعات نجحن في ترجمة طموحاتهن إلى إنجازات رياضية مشرفة.

من جانبه، أعرب خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، عن اعتزازه بهذا التتويج، مؤكداً أن الفوز بالجائزة جاء نتيجة الدعم الذي يحظى به النادي من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد ألعاب القوى، فضلاً عن تكامل الجهود بين مختلف المنظومات الإدارية والفنية، والدور الإيجابي الذي يؤديه أولياء الأمور في تحفيز اللاعبات وغرس روح المثابرة والإبداع لديهن.

وأشار الزعابي إلى أن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المحلية والخارجية، كما تشكل محطة مهمة لتطوير الأداء والارتقاء بجودة العمل، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الطموحة وتبني أفضل الممارسات في العمل الرياضي.

من جهتها، دعت ريم البريكي، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إلى المحافظة على المكتسبات والإنجازات المحققة، ومواصلة العمل بروح التميز والاستعداد الجاد للمنافسات المقبلة، مع الحرص على تطوير المستويات الفنية وتعزيز روح الفريق الواحد.

وشهد الحفل حضور د. مريم أنس المطروشي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ود. لطيفة العبدولي، عضو مجلس إدارة نادي دبا الرياضي ورئيسة لجنة المرأة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي وأولياء أمور اللاعبات.