اختتم نادي دبي للصحافة الأسبوع الأول من النسخة الرياضية لبرنامج «صُنّاع محتوى دبي»، الذي ينظمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بسلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة، بمشاركة خبراء وممثلين عن منصات رقمية وشركات عالمية، تناولت إنتاج المحتوى الرياضي، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطويره، واستراتيجيات الوصول إلى الجمهور وتعزيز التفاعل عبر المنصات الرقمية.

وأكدت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أن تنوع الجلسات والخبرات المشاركة يعكس حرص النادي على تقديم تجربة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية المتخصصة والتطبيق العملي.

وقالت: «نسعى من خلال تعاوننا مع المنصات الرقمية والشركات المعنية بالمجال الرياضي، ضمن هذه النسخة من البرنامج إلى إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف إلى أحدث أدوات صناعة المحتوى، والاستفادة من الخبرات المهنية لتطوير مهاراتهم وإنتاج محتوى رياضي مبتكر يعكس حيوية المشهد الرياضي في دبي، وما يحفل به من فعاليات وبطولات محلية وعالمية».

وشهد الأسبوع الأول من البرنامج ورشة حول أدوات صناعة المحتوى الرياضي عبر «سناب شات»، تناولت إنتاج المحتوى التفاعلي ومواكبة التوجهات الرقمية وقياس تفاعل الجمهور.

واستعرضت جلسة «بناء الجمهور.. واكتساح الخوارزميات على تيك توك»، آليات عمل خوارزميات «تيك توك»، وإنتاج الفيديوهات القصيرة باستخدام «CapCut»، وتحليل الأداء وتعزيز الانتشار. فيما قدمت «يوتيوب»، ورشة حول إنتاج المحتوى الرياضي وتحويل التغطيات إلى قصص بصرية، والاستفادة من الفيديوهات القصيرة وخوارزميات المنصة.

وفي جلسة «من قلب الحدث»، استعرض صانع المحتوى الرياضي، جاسم الشحيمي، تجربته في تغطية البطولات والفعاليات الرياضية، متناولاً أسلوب بناء الهوية المهنية واختيار القصص والتعامل مع تحديات العمل الميداني.

وسلّط ستيفان مولر، نائب الرئيس المساعد للتسويق الدولي في «WHOOP»، الضوء على توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في سرد القصص الرياضية وبناء المجتمعات الرقمية وتعزيز ارتباط الجمهور بالعلامات التجارية في جلسة بعنوان «تحويل البيانات إلى قصص رياضية».

وفي ختام الأسبوع، قدّم صالح الكندي، المخرج الإبداعي والمتخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ورشة تطبيقية لتحويل الأفكار والإحصاءات الرياضية إلى محتوى نصي وبصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أكدت آمنة العبري، مديرة مشروع تطوير المواهب الإعلامية، في نادي دبي للصحافة، أهمية الجانب التطبيقي في تطوير مهارات المشاركين، وقالت: «ركزنا خلال الأسبوع الأول على تمكين المشاركين من توظيف أدوات المنصات الرقمية والتقنيات الحديثة في مختلف مراحل إنتاج المحتوى، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم الإبداعية والاستعداد للتغطيات الميدانية والمشاريع الختامية للبرنامج».

ويواصل البرنامج فعالياته التدريبية خلال الأسبوع الثاني، ضمن مسار يجمع بين الورش المتخصصة والتطبيقات الميدانية، بهدف إعداد مواهب وطنية قادرة على إنتاج محتوى رياضي نوعي يواكب تطورات الإعلام الرقمي.