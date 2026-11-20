حقق منتخبنا الوطني 9 ميداليات ملونة في اليوم الأول من بطولة فزاع الدولية للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم «دبي 2026» برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي، بمضمار ميدان بمشاركة نخبة من الدراجين.

جاء حصاد أبطالنا في سباق الفردي ضد الساعة بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، وحقق الذهب سلامة الخاطري WC5 وعبدالله البلوشي C4 وحسين المازم H3، فيما حصل على الميداليات الفضية سالم الجنيبي C3 وأحمد البدواوي C5، وعايض الأحبابي H3، وراشد الظاهري H4، بينما نال الميداليتين البرونزيتين ذيبان المهيري H3 وسعيد الظاهري H4.

من ناحيته، أكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، أن تاريخ بطولات فزاع طويل، فقبل 18 عاماً وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإقامة الحدث لأول مرة من أجل دمج هذه الفئة في المجتمع عبر بوابة الرياضة.

وأضاف بالرقاد: «كما وعدنا، ننظم النسخة الأولى لدولية الدراجات الهوائية لتنضم إلى سلسة بطولات فزاع بمتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهى الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ووصف بالرقاد النسخة الأولى بالمبشرة والتي سيكون لها المردود الإيجابي على مسيرة الدراجات التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام وفق النهج المرسوم، وصولاً إلى الغاية المبتغاة، معرباً عن سعادته بالتنظيم والذي وجد الإشادة من الضيوف والمشاركين في الحدث، والذي يضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة لتطوير بطولات فزاع واستحداث المزيد من الألعاب».