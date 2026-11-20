عادت اللاعبة الأردنية يارا قاقيش إلى المنافسات في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بعد عام من إنجاب طفلها الثاني، في مشاركة تمثل لها محطة جديدة في مسيرتها الرياضية عقب رحلة تعافٍ واستعداد بدني استمرت عدة أشهر.

وخاضت يارا، التي تمثل فريق «إنتروبي جوجيتسو»، 5 نزالات ضمن منافسات فئة الأساتذة 1 للسيدات للحزامين البني والأسود، وزن 70 كجم بالبدلة، واقتربت من الفوز بالميدالية البرونزية، قبل أن تخسر مواجهتها الأخيرة، لكنها في المجمل قدمت أداءً قوياً خلال البطولة.

وأكدت يارا أن العودة إلى بساط المنافسة كانت هدفاً سعت إليه منذ ولادة طفلها الثاني، مشيرة إلى أنها نجحت خلال فترة الإعداد في خسارة 27 كيلوجراماً من وزنها لتصبح جاهزة للمشاركة من جديد.

وقالت إن مشاركتها الأولى بعد الولادة منحتها شعوراً بالرضا، رغم عدم تحقيق ميدالية، خاصة بعد خوض 5 مواجهات أمام منافِسات يتمتعن بمستويات قوية، مؤكدة أنها تتطلع إلى العودة في النسخة المقبلة والمنافسة على إحدى الميداليات.

وشهدت البطولة أيضاً مشاركة إحدى لاعباتها، ساندرا نايلور، التي أشرفت على تدريبها منذ بداياتها في اللعبة، ووصفت وجودها معها في الفئة نفسها بأنه لحظة مميزة تعكس تطور مسيرة اللاعبة.

وأكدت أن تجربة العودة إلى المنافسات بعد فترة التوقف عززت تقديرها للجهد الذي يبذله الرياضيون من أجل الوصول إلى المنافسات، مشيرة إلى أن الوقوف على البساط يتطلب استعداداً كبيراً وإصراراً على تجاوز التحديات.