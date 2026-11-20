أعلنت اللجنة المنظمة لسباق «حصنتك يا وطن» المقرر إقامته في العاصمة أبوظبي 29 نوفمبر الجاري، تجاوز عدد المسجلين في النسخة الثانية من السباق حاجز الـ 30 ألف شخص، وذلك في إقبال يعكس الحماس المتزايد للمشاركة في الحدث الرياضي والمجتمعي، الذي يُقام بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد.

ويُقام السباق تحت مظلة «سباق زايد الخيري»، بمشاركة مرتقبة من العائلات وهواة الجري والرياضيين المحترفين من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى مشاركة أسر شهداء الإمارات إلى جانب المواطنين والمقيمين.

ويمتد مسار السباق عبر عدد من أبرز المعالم الوطنية والمعمارية في أبوظبي، انطلاقاً من واحة الكرامة، مروراً بجامع الشيخ زايد الكبير، وصولاً إلى «إرث أبوظبي»، ليمنح المشاركين تجربة رياضية مميزة تتيح لهم استكشاف العاصمة من منظور مختلف، وسط معالم تعكس هويتها الثقافية والحضارية.

ويضم الحدث ثلاث مسافات للسباق، هي 3 و5 و10 كيلومترات، بما يتيح المشاركة لمختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

كما خُصّصت جوائز إجمالية بقيمة مليون درهم إماراتي للفائزين ضمن الفئات العمرية المختلفة، لتعزيز أجواء المنافسة وتشجيع المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم، فيما يتيح التسجيل المجاني الفرصة أمام الجميع لخوض هذه التجربة.

وقال الفريق «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري: «ما يميّز سباق حصّنتك يا وطن هو قدرته على جمع آلاف المشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات، ولكلٍّ منهم دافعه الخاص للمشاركة، سواء لتحقيق إنجاز شخصي، أو خوض تجربة رياضية برفقة العائلة والأصدقاء، أو المشاركة للمرة الأولى. ورغم اختلاف تطلعاتهم، فإنهم يجتمعون على مسار واحد، في مشهد يعكس حيوية مجتمع الإمارات وتنوّعه، ويجسّد القيم التي تجمع أفراده».

وأضاف: «يكتسب السباق أهمية خاصة من مساره الذي يربط بين واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير وإرث أبوظبي، وهي معالم تحمل دلالات راسخة في ذاكرة الوطن وهويته. ومع اقتراب موعد انطلاقه، نعمل على تقديم تجربة رياضية متكاملة تليق بهذه المناسبة، وتترك أثراً يتجاوز يوم السباق، من خلال تشجيع أنماط الحياة النشطة وترسيخ المشاركة الرياضية ثقافة مجتمعية مستدامة. ونتطلع إلى أن يصبح هذا الحدث موعداً سنوياً يجمع الآلاف، ويعكس مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للفعاليات الرياضية والمجتمعية».

وكانت النسخة الأولى من سباق «حصّنتك يا وطن»، التي أُقيمت في أبريل الماضي، قد شهدت مشاركة أكثر من 25 ألف شخص، في نجاح عكس الإقبال الواسع على المبادرات الرياضية والمجتمعية. وتستند النسخة الثانية إلى هذا النجاح لتقديم تجربة أكثر تنوعاً، تجمع بين سباقات الجري والأنشطة الترفيهية، وتمنح الأفراد والعائلات فرصة المشاركة في احتفالية رياضية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد.