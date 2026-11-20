



اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس ، فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم 2026، الذي نظمه بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وسط أجواء رياضية ومجتمعية مميزة، جسدت روح التحدي والإصرار، وعكست أهمية المبادرات الرياضية في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة البحرية.

وشهد المهرجان منافسات حافلة بالحماس في الكاياك الشاطئي والتجديف والإبحار الشراعي، قدم خلالها المشاركون مستويات مميزة، واختتمت بتتويج الفائزين وتكريم المتميزين والجهات الداعمة.

وأسفرت نتائج الكاياك الشاطئي الفردي للإناث عن فوز كليفين فيساري بالمركز الأول، تلتها نور أحمد الأخضر في المركز الثاني، وغلا علاء الدين حسين ثالثة، فيما أحرز زايد أحمد العامري المركز الأول في فئة الذكور، وجاء محمد عبدالله الجنيبي أولاً في فئة الباراكايـاك، ومحمد صالح الزبيدي ثانياً، وصالح فهد حتروش ثالثاً.

وفي منافسات التجديف بالكاياك الفردي، توجت هبة راشد الزروعي بالمركز الأول لفئة الإناث، وحلت كليفين فيساري ثانية، وعلياء عبدالله المهيري ثالثة، فيما فاز محمد صالح الزبيدي بالمركز الأول لفئة الذكور، تلاه محمد عبدالله الجنيبي ثانياً، وعمر محمود الحمادي ثالثاً.

وفي منافسات الكاياك الزوجي للإناث، أحرزت ندى ناصر المركز الأول، تلتها ندى أشرف ثانية، ومريم زاهر البطاطي ثالثة، فيما توج سعيد صالح العامري بالمركز الأول لفئة الذكور، وجاء عبدالرحمن طلال ثانياً، وعبدالله الكثيري ثالثا

كما شهدت منافسات الإبحار الشراعي والتجديف مشاركة مميزة عكست المهارات التي يتمتع بها أصحاب الهمم وقدرتهم على المنافسة والتميز في مختلف الرياضات البحرية.

وأكد خليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن المهرجان يمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الجهود الرياضية والمجتمعية في دعم أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن النسخة الخامسة عكست التطور المستمر لهذه المبادرة وأثرها الإيجابي في المشاركين.

وقال: نفخر بالمستويات التي قدمها المشاركون وبروح العزيمة والإصرار التي ميزت المنافسات، ونؤمن بأن الرياضات البحرية تمثل مساحة مهمة لتمكين أصحاب الهمم وإبراز قدراتهم ومواهبهم. وسنواصل العمل مع شركائنا على تطوير هذه المبادرة وتوسيع فرص المشاركة، بما يعزز مفهوم الرياضة للجميع ويرسخ قيم الدمج المجتمعي

وشهد الحفل الختامي تكريم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى جانب تكريم أفضل ولي أمر وأفضل مدرس وأفضل إداري وأفضل مدرب، تقديراً لدورهم في دعم المشاركين، فيما اختتمت الفعاليات بالتقاط الصورة الجماعية للمكرمين والفائزين، وسط إشادة بروح المشاركة والنجاح الذي حققه المهرجان.