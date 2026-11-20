كرّم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، الفائزين في بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية في دورتها السابعة لعام 2026، التي نظمتها أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وأقيمت في ميادين الرماية بالحفار، بحضور مديري القطاعات والمديريات والإدارات، وعدد كبير من الضباط والمنتسبين.

وأكد معاليه أهمية البطولة في تطوير مهارات الرماية ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة الميدانية لمنتسبي الشرطة، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على تنظيم البطولات الرياضية التخصصية التي تسهم في صقل القدرات وتعزيز الاحترافية في الأداء الشرطي، وترسيخ روح التنافس الإيجابي والعمل الجماعي، بما يدعم تحقيق الأولوية الاستراتيجية «الجاهزية والاستعداد».

وشهدت البطولة منافسات في الرماية بالمسدس، والرماية التكتيكية، ورماية تحدي السرعة في إسقاط الصحون، بمشاركة الضباط وضباط الصف والأفراد والسيدات، بهدف تطوير المهارات الشرطية والقدرات البدنية، وتعزيز روح التنافس والعمل الجماعي بين المشاركين.

وأسفرت نتائج الرماية بالمسدس لفئة الضباط عن فوز قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في ترتيب الفرق، يليه قطاع العمليات المركزية ثانياً، وقطاع الأمن الجنائي ثالثاً.

وعلى المستوى الفردي، أحرز العقيد عبدالكريم خليفة الحمادي المركز الأول، وجاء المقدم يوسف جراغ البلوشي ثانياً، والمقدم عبدالله علي الهاشمي ثالثاً.

وفي منافسات الرماية بالمسدس لفئة ضباط الصف والأفراد، تصدّر قطاع العمليات المركزية ترتيب الفرق، وحلّ قطاع المهام الخاصة ثانياً، وقطاع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ثالثاً.

وفي الترتيب الفردي، حقق العريف عبدالله أحمد قطمان المركز الأول، والشرطي أول منصور أحمد الكثيري المركز الثاني، والمساعد أول سعيد سالم المنصوري المركز الثالث.

وفي منافسات الرماية بالمسدس للسيدات، فاز قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في ترتيب الفرق، تلاه قطاع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ثانياً، وقطاع الأمن الجنائي ثالثاً.

وعلى المستوى الفردي، أحرزت المساعد أول عبير حسن العلي المركز الأول، وجاءت المساعد أروى مبارك علي ثانية، وكبير المساعدين سهير سبيت البلوشي ثالثة.

وفي منافسات رماية الصحون للسيدات، أحرز قطاع الأمن الجنائي المركز الأول، وحلّ قطاع المهام الخاصة ثانياً.

أما في منافسات الرجال، فقد تُوّج قطاع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالمركز الأول، وجاء قطاع المهام الخاصة ثانياً.

وفي مسابقة الرماية التكتيكية بالبندقية، حقق قطاع الأمن الجنائي المركز الأول في منافسات الفرق للرجال، تلاه قطاع المهام الخاصة، ثم قطاع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وفي منافسات السيدات، تصدّر قطاع الأكاديمية الترتيب، يليه قطاع المهام الخاصة، ثم قطاع الموارد البشرية.

أما على المستوى الفردي في الرماية التكتيكية بالبندقية، فقد أحرز الرقيب محمد علي الكعبي المركز الأول للرجال، والمساعد أول فايز هلال القايدي المركز الثاني، والمساعد أول محمد جمعة اليليلي المركز الثالث.

وفي فئة السيدات، حققت المساعد أول عبير راشد الزعابي المركز الأول، تلتها المساعد سلوى علي الشحي ثانية، والمساعد أول مريم إبراهيم الزرعوني ثالثة.