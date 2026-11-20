أجمع نجوم بطولة العالم للإبحار الشراعي «سيل جي بي» على أن دبي تعد واحدة من أفضل محطات البطولة، بفضل ظروف الإبحار التي توفرها مياهها الهادئة ورياحها المستقرة، وقرب مسار السباقات من المدرجات الجماهيرية، ما يمنح المنافسات طابعاً استثنائياً، ويتيح للمتسابقين دفع قواربهم إلى أقصى حدود الأداء، وسط أجواء جماهيرية مميزة.

جاء ذلك قبل انطلاق جائزة الإمارات الكبرى للإبحار الشراعي «سيل جي بي»، برعاية «دي بي ورلد»، التي تستضيفها دبي يومي 21 و22 نوفمبر الجاري في مرسى راشد، بمشاركة 13 فريقاً عالمياً، في الجولة الأخيرة قبل النهائي الكبير للموسم، المقرر إقامته في أبوظبي يومي 28 و29 نوفمبر، وسط منافسة قوية بين الفرق الساعية إلى حجز بطاقات التأهل.

وأكد النيوزيلندي السير راسل كوتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبطولة «سيل جي بي»، أن دبي رسخت مكانتها واحدة من أبرز محطات البطولة، مشيراً إلى أنها توفر ظروفاً تساعد على إقامة سباقات قوية ومتقاربة بين الفرق.

وقال كوتس لـ«البيان»: «شهدنا سباقات رائعة في دبي، فهي وجهة تتيح إقامة منافسات شديدة التقارب بين القوارب، ما يزيد من الإثارة. أعتقد أن دبي واحدة من أشهر المدن وأكثرها تميزاً في العالم، ولذلك يحب شركاؤنا ورعاتنا وجميع الفرق المشاركة القدوم إليها».

من جهته، وصف الفرنسي كوينتان دولابيير، قائد الفريق الفرنسي، دبي بأنها واحدة من أقوى محطات البطولة، مشيداً بظروف الإبحار وقرب الجماهير من مجريات المنافسات.

وقال: «دبي موقع رائع للإبحار الشراعي، إذ تتميز برياح مستقرة، فضلاً عن مدرجات جماهيرية استثنائية تقع على مسافة قريبة جداً من القوارب، وهو ما يمنح هذه الجولة طابعاً مميزاً».

وأضاف: «يستمتع الجمهور بمتابعة السباقات من مسافة قريبة للغاية، خصوصاً أن المنافسات تشهد إثارة كبيرة. الرياح هي العنصر الأهم بالنسبة إلينا، وفي معظم الأحيان توفر دبي ظروفاً مثالية لهذا النوع من القوارب، ولذلك أعتقد أنها واحدة من أفضل محطات البطولة».

وشبّه السويسري سيباستيان شنايتر، قائد الفريق السويسري، الإبحار في دبي بالسباق داخل مسبح عملاق، في إشارة إلى هدوء المياه داخل الميناء، الذي يسمح للقوارب بالتحليق على ارتفاعات كبيرة فوق سطح الماء.

وقال شنايتر: «عندما آتي إلى دبي، أشعر وكأنني أبحر داخل مسبح عملاق. لدينا ميناء رائع ومياه هي الأكثر هدوءاً التي نواجهها طوال الموسم، ما يمنحنا فرصة لدفع القوارب إلى أقصى طاقتها والتحليق بها على ارتفاع كبير فوق سطح الماء».

وأضاف: «توجد المدرجات الجماهيرية عند حدود مسار السباق مباشرة، ما يسمح لنا بالاقتراب كثيراً من المشجعين. إنها بالفعل محطة مميزة للغاية».

واتفق معه الأسترالي ناثان أوتريدج، قائد الفريق السويدي، الذي أكد أن طبيعة المياه في دبي تمنح المتسابقين فرصة تحقيق مستويات عالية من الأداء، خصوصاً في القوارب المزودة بتقنية التحليق فوق الماء.

وقال أوتريدج: «في كل مرة جئنا فيها إلى دبي، وجدنا رياحاً جيدة، وإن لم تكن شديدة القوة، لكن أكثر ما يميز هذه المحطة هو هدوء سطح المياه، الذي يسمح لنا بدفع القوارب إلى أقصى طاقتها والتحليق بها على ارتفاعات كبيرة».

وأضاف: «يقع مسار السباق على مسافة قريبة جداً من المدرجات ومناطق الضيافة، ولذلك يشعر الجمهور بأنه يتابع منافسات حقيقية داخل ملعب رياضي، وهو ما يجعل تجربة مشاهدة السباقات هنا مميزة للغاية».

بدوره، أشاد البريطاني ديلان فليتشر، قائد الفريق البريطاني وحامل لقب البطولة، بحفاوة الاستقبال التي يحظى بها فريقه في دبي، إلى جانب التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.

وقال فليتشر: «ما يجعل دبي مدينة رائعة هو حفاوة الاستقبال التي نحظى بها هنا. وبالنسبة إلينا، فإن وجودنا ضمن فريق طيران الإمارات، وبرعاية جميرا، يتيح لنا الاستمتاع بضيافة مميزة والتعامل مع أشخاص رائعين».

وأضاف: «من المدهش أيضاً مشاهدة وتيرة البناء والتطور العمراني في دبي، فهي تثير إعجابي في كل مرة أزور فيها المدينة».

من جانبه، أعرب الأمريكي تايلور كانفيلد، متسابق الفريق الأمريكي، عن سعادته بالعودة إلى دبي، مشيراً إلى أن أجواء المدينة وحضور الجماهير يشكلان حافزاً إضافياً للمتسابقين.

وقال كانفيلد: «يكفي أن ننظر إلى الطقس الرائع الذي نعيشه هنا، إنه مذهل. كما أن الحيوية والإثارة اللتين تتميز بهما دبي، وإقامة السباقات في قلب مدينة كبيرة وأمام جماهير رائعة، كلها عوامل تمنحنا حماساً كبيراً. نحن متحمسون للغاية للعودة إلى دبي والمنافسة مجدداً أمام جماهيرها».

صراع التأهل

وعلى صعيد المنافسة، أكد فليتشر أن الفريق البريطاني يتطلع إلى استعادة مستواه خلال الجولتين الأخيرتين من الموسم، معترفاً بأن نتائجه لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات، رغم تتويجه باللقب في الموسم الماضي.

وقال: «لا نحاول إخفاء حقيقة أننا لم نقدم موسماً جيداً بما يكفي. سقف التوقعات داخل فريقنا مرتفع، ونتطلع الآن إلى تقديم أداء قوي في الجولتين المتبقيتين. لقد حققنا نتائج جيدة في دبي وأبوظبي في الموسم الماضي، ولذلك نشعر بالحماس للعودة إلى المنافسة هنا».

وأضاف: «كانت جولة جنيف صعبة للغاية. اعتقدنا أننا ضمنّا التأهل إلى النهائي، لكن ما حدث أظهر مدى قوة المنافسة بين الفرق، وكيف يمكن أن تتغير الأمور بالكامل خلال سباق واحد فقط. لذلك ينصب تركيزنا على تقديم أفضل أداء ممكن، وهناك ثقة داخل الفريق بقدرتنا على تحقيق ذلك».

وعن تأثير الجوائز المالية البالغة أربعة ملايين دولار خلال الجولتين المقبلتين، من بينها مليونا دولار للفائز بالنهائي الكبير، قال: «بالتأكيد، ترفع هذه الجوائز من حجم الرهانات وتزيد من حدة التركيز، لكننا جئنا إلى هنا من أجل الفوز. هذا هو هدفنا، ولا نريد شيئاً أكثر من التأهل إلى النهائي الكبير والدفاع عن لقبنا».

واعترف فليتشر بأنه لم يقدم شخصياً المستوى المنتظر منه هذا الموسم، مضيفاً: «أشعر بأنني لم أقدم لفريقي ما كان مطلوباً مني، وآمل أن تساعدنا الجهود التي بذلناها خلال التدريبات على العودة إلى مستوانا المعهود. نحن نعرف أن هذا المستوى كافٍ لتحقيق ما نطمح إليه».

طموح أمريكي

من جهته، أعرب الأمريكي تايلور كانفيلد عن ثقته بقدرة فريقه على التأهل إلى النهائي الكبير في أبوظبي، رغم صعوبة المهمة، مؤكداً أن الفريق حقق تقدماً ملحوظاً مقارنة بالموسم الماضي.

وقال: «بالتأكيد نستطيع التأهل. من الناحية الحسابية، ما زلنا في قلب المنافسة. المستوى الذي وصلنا إليه هذا العام مذهل، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً، وأعتقد أن لدينا المزيد لنقدمه. سبق لنا تحقيق نتائج جيدة في دبي وأبوظبي، وسيكون من الرائع أن ننهي الموسم بقوة. لا أشك في أن فريقنا يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق ذلك».

وأضاف: «نتائجنا هذا الموسم أثبتت أننا نتقدم بخطوات ثابتة، وهذا ما عملنا من أجله طوال الفترة الماضية. لقد انتقلنا من ذيل الترتيب في الموسم الماضي إلى موقع يمنحنا فرصة المنافسة على التأهل إلى النهائي، وهذا أقصى ما يمكن أن نطلبه. الآن علينا النزول إلى المياه وإثبات قدراتنا خلال منافسات هذا الأسبوع».

كما أعرب كانفيلد عن سعادته بالعودة إلى المنافسات بعد التعافي من الإصابة، موضحاً أن الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي أبدوا ارتياحهم لنتائج تعافيه، وأنه بات جاهزاً للعودة إلى السباقات.

رهان سويدي

بدوره، أكد الأسترالي ناثان أوتريدج، قائد الفريق السويدي، أن المنافسة على بطاقة التأهل إلى النهائي الكبير تمثل إنجازاً مهماً لفريقه الذي يخوض موسمه الأول في البطولة، مشيراً إلى أن التأهل كان هدفاً وضعه الفريق منذ بداية الموسم.

وقال: «قدمنا موسماً جيداً إلى حد كبير، خصوصاً أننا نشارك بفريق جديد في بطولة تشهد توسعاً متواصلاً. أتذكر أننا اجتمعنا في فريمانتل قبل الجولة الأولى، وحددنا هدفنا بالتأهل إلى النهائي الكبير. كان ذلك طموحاً كبيراً بالنسبة إلى فريق جديد، بل حتى بالنسبة إلى أي فريق مشارك في البطولة».

وأضاف: «مثل بقية الفرق، مررنا بلحظات جيدة وأخرى صعبة خلال الموسم. حققنا نتائج إيجابية في بعض الجولات، بينما ارتكبنا أخطاء في جولات أخرى جعلتنا نشعر بالندم على الفرص الضائعة. لكن لو أخبرني أحد في بداية الموسم بأننا سنصل إلى هذه المرحلة ونحن نملك فرصة التأهل إلى النهائي، لكنت وافقت على ذلك دون تردد».

وأشار أوتريدج إلى أن العمل الجماعي كان وراء النتائج التي حققها الفريق، وقال: «هناك جهود هائلة تُبذل خلف الكواليس، سواء من البحارة أو الجهاز التدريبي أو الإدارة. لقد عملت مع إيان بيرسي لسنوات طويلة، وعندما بدأنا التحضير لتشكيل هذا الفريق العام الماضي، كنا معاً في أبوظبي نتابع منافسات النهائي الكبير، ونتخيل إمكانية تشكيل فريق قادر على المنافسة للوصول إلى تلك المرحلة».

وتابع: «لا نريد استباق الأحداث، فما زال أمامنا الكثير من العمل خلال الأسبوعين المقبلين، لكننا قدمنا موسماً جيداً للغاية، ونتطلع بفارغ الصبر إلى انطلاق السباقات».

استعادة الثقة

من جانبه، أكد الفرنسي كوينتان دولابيير أن فريقه يسعى إلى استعادة الثقة ومواصلة التحسن خلال الجولتين الأخيرتين، خصوصاً بعد عودة بعض عناصره من الإصابة.

وقال: «وجدنا أنفسنا في وضع لم نكن نتوقعه، لكننا قدمنا أداء جيداً في جولتي ساسنيتز وجنيف. ورغم أننا لم نتمكن من بلوغ النهائي، فإننا كنا قريبين جداً من التأهل، وهو أمر إيجابي بالنسبة إلى الفريق».

وأضاف: «نحاول استعادة الثقة داخل المجموعة التي شكلناها في بداية الموسم، ومن الجيد أن نرى لي ماكميلان يعود بعد إصابته، وكذلك مانو أوردين. أعتقد أننا جميعاً نسير في الاتجاه نفسه قبل جولتي دبي وأبوظبي، ونركز على طريقة عملنا وتنفيذ خططنا بالشكل الصحيح».

وعن السيناريو المثالي لإنهاء الموسم، قال دولابيير: «نريد التأهل إلى النهائي في الجولتين وتحقيق فوزين، فهذا ما نسعى إليه. لكن تركيزنا الأساسي ينصب على الفريق وما نريد بناءه معاً، ليس فقط خلال ما تبقى من الموسم الحالي، بل أيضاً استعداداً للموسم المقبل».

تحديات كندية

من جهتها، أقرت الكندية آني هيغر، متسابقة الفريق الكندي، بأن فريقها لا يزال بحاجة إلى معالجة بعض نقاط الضعف الفنية، في ظل التقارب الكبير بين مستويات الفرق المشاركة.

وقالت: «لا يمكن إنكار قوة المنافسة وتقارب مستويات الفرق. وكما أشار ديلان فليتشر، فقد كنا جميعاً قريبين للغاية من التأهل إلى النهائي في جولة جنيف. لذلك نتبع نهجاً منهجياً في التعامل مع السباقات، لأن الفوارق بين الفرق ضئيلة للغاية، ونسعى باستمرار إلى تحقيق مكاسب صغيرة في مختلف مراحل السباق يمكن أن تصنع الفارق في النهاية».

وأضافت: «هذه الرياضة تتضمن قدراً من الحظ، لأننا نتعامل مع عوامل الطبيعة التي لا يمكن التحكم فيها بالكامل، لكننا نواجه مشكلاتنا بشكل مباشر، وندرك أن لدينا نقطة ضعف في ظروف معينة، ولا نخجل من الاعتراف بذلك».

وأوضحت أن أبرز الصعوبات التي يواجهها الفريق تتعلق بالإبحار عندما تكون سرعة الرياح قريبة من الحد الأدنى اللازم لارتفاع القارب فوق سطح الماء، مشيرة إلى أن الفريق يعمل على تحسين أدائه في هذه الظروف.

وختمت: «الأمر ليس سهلاً في ظل طبيعة المنافسة، خصوصاً أننا لا نحصل على وقت كافٍ للتدرب على الماء. لكننا نجحنا في تحديد نقطة الضعف بدقة، ونعرف ما يتعين علينا تحسينه، ونعمل بجد لمعالجة هذه المشكلة».