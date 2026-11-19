أعلن اتحاد الإمارات للدراجات مشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس آسيا على المضمار، المقررة في الفلبين خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل، ضمن برنامج المشاركات الخارجية الذي اعتمده الاتحاد، بهدف إكساب اللاعبين المزيد من الخبرات التنافسية، ورفع مستويات جاهزيتهم للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ويخوض المنتخب الوطني حالياً برنامجاً تدريبياً في إمارة الفجيرة، بمشاركة 13 لاعباً، في إطار استعداداته للبطولة الآسيوية، وبدء مرحلة الإعداد والتحضير لدورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028»، ضمن خطة الاتحاد لتجهيز اللاعبين ورفع مستويات جاهزيتهم الفنية والبدنية للاستحقاقات المقبلة.

ويُنفذ البرنامج التدريبي بالتعاون مع وزارة الرياضة، في إطار جهودها لدعم المنتخبات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للمشاركات الخارجية، ويتضمن تدريبات مكثفة وفحوصات واختبارات بدنية وتقييمات للأداء، بهدف الوقوف على المستويات الفنية والبدنية للاعبين، وتحديد احتياجاتهم خلال مراحل الإعداد المقبلة.