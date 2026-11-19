إبراهيم خادم: المبادرة مشروع وطني يحمل قصة الإمارات إلى العا





يستعد 15 متزلجاً إماراتياً لرفع علم الدولة على قمة إيشغل النمساوية في الثاني من ديسمبر المقبل، ضمن النسخة الجديدة من مبادرة «علمنا فوق القمة»، احتفاء بعيد الاتحاد الـ55 للدولة .



جاء الكشف عن تفاصيل المبادرة خلال مؤتمر صحفي عُقد في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتزامن مع فعاليات الشهر الوطني التي ينظمها المكتب بحضور سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وإبراهيم خادم، عضو اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وفؤاد شماس، مدير التسويق في ماكدونالدز الإمارات، وعدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام.



وتأتي الرحلة بمشاركة نخبة من متزلجي أكاديمية متزلجي الإمارات، امتداداً لمسيرة المبادرة التي انطلقت قبل أكثر من 15 عاماً، وشهدت مشاركة أكثر من 150 متزلجاً إماراتياً في رحلات إلى عدد من القمم الثلجية حول العالم، بهدف تعزيز الهوية الوطنية ونشر ثقافة الرياضات الشتوية وتشجيع أبناء الإمارات على خوض التجارب الرياضية الدولية.



وتستلهم المبادرة رؤيتها من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائم على مواصلة الطموح وعدم الاكتفاء بالإنجاز، انطلاقاً من مقولته: «كلما وصلنا إلى قمة وجدنا أمامنا قمة أعلى لنصعدها». وهي رؤية تختصر فلسفة المبادرة في جعل كل إنجاز نقطة انطلاق نحو تحدٍ جديد، وكل قمة محطة تمهّد للوصول إلى آفاق أبعد.



ويعكس حضور مجلس دبي الرياضي ضمن شركاء المبادرة أهمية التكامل بين المؤسسات الرياضية في توظيف الرياضة لإبراز الهوية الوطنية، وتعزيز حضور الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ ثقافة الرياضة والارتقاء بإنجازاتها.



وأشاد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بالمبادرة كونها تحمل رسالة وطنية، وتسهم في تعزيز روح التحدي لدى مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أنها انطلقت بحس وطني وطموح للوصول بعلم الإمارات إلى أعلى قمة في العالم، معرباً عن ثقته بأن المبادرة ستلهم أجيالاً جديدة من الشباب والشابات لخوض هذا التحدي، وتحقيق مهمة الوصول بعلم الإمارات إلى أعلى القمم في العالم.



وقال إبراهيم خادم، عضو اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: إن مبادرة «علمنا فوق القمة» ليست مجرد مبادرة رياضية، بل مشروع وطني يحمل قصة الإمارات إلى العالم، ويترجم قيم الاتحاد والانتماء والطموح إلى إنجازات ملموسة. فعندما يرتفع علم الدولة فوق قمة ثلجية، فإننا لا نحتفي بالوصول إلى ارتفاع جغرافي فحسب، بل نحتفي بإرادة وطن استطاع أن يجعل من التحدي فرصة لإثبات قدرات أبنائه».



وأضاف: «على مدى أكثر من 15 عاماً، لم تكن غايتنا الوصول إلى القمم فقط، بل بناء مسيرة تتيح للأجيال الإماراتية اكتشاف قدراتها، وخوض تجارب عالمية، وترسيخ حضورها في الرياضات الشتوية. واليوم، ونحن نحتفي بعيد الاتحاد الـ55، نواصل هذه الرسالة بطموح يتجاوز المشاركة في الرحلات إلى الإسهام في بناء قاعدة وطنية قادرة على تمثيل الدولة في المنافسات الدولية، وتعزيز حضورها على خارطة الرياضات الشتوية العالمية. ونأمل أن تشكل المبادرة إرثاً رياضياً ووطنياً ملهماً للأجيال القادمة، يؤكد أن القمم التي تستحق الوصول إليها تبدأ بإرادة الصعود».



وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها تعزيز الحضور الدولي لدولة الإمارات، ونشر ثقافة الرياضات الشتوية، واكتشاف المواهب الوطنية وتأهيلها، وتوسيع فرص مشاركة أبناء الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والثقة بالقدرات، وتحويل التجارب الرياضية إلى مسارات مستدامة للتطوير والإنجاز.



وتجسد المبادرة نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الرياضية والإعلامية والقطاع الخاص، حيث تتكامل جهود الجهات المشاركة لدعم رسالتها وتوسيع أثرها، وتعزيز حضورها محلياً ودولياً. وفي هذا السياق، تبرز الشراكة الممتدة مع ماكدونالدز الإمارات على مدى ثلاثة أعوام، بوصفها نموذجاً لاستمرارية التعاون بين القطاعات والمبادرات الوطنية، وأهمية الشراكات طويلة الأمد في دعم المسارات الرياضية وتمكينها من مواصلة رسالتها وتحقيق أهدافها.



وتضم قائمة شركاء المبادرة كلاً من وزارة الرياضة، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، المكتب الإعلامي لحكومة دبي وأكاديمية متزلجي الإمارات، إلى جانب الجهات والشركات الوطنية الداعمة من القطاع الخاص وهما ماكدونالدز الإمارات، وسكي دبي.



ويستعد المتزلجون الإماراتيون الـ15 لخوض تجربة وطنية ورياضية جديدة، يضيفون من خلالها فصلاً إلى مسيرة المبادرة، حاملين راية وطنهم إلى قمة إيشغل، في تجسيد لطموح يتجدد مع كل إنجاز، وإيمان بأن كل قمة يبلغها أبناء الوطن تفتح الطريق أمام قمة أعلى.