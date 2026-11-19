حميد الكتبي: نزالات نخبة اللاعبين تجسد القيمة العالمية للبطولة في نسختها الـ 18

دخلت النسخة الـ 18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مراحلها الحاسمة، مع انطلاق تصفيات الدول لفئة المحترفين اليوم الخميس، في “مبادلة أرينا” بأبوظبي، وسط منافسات قوية بين نخبة اللاعبين واللاعبات من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، للتأهل إلى الأدوار الرئيسية والمنافسة على ألقاب البطولة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، يمثلون أكثر من 700 نادٍ وأكاديمية، في تأكيد جديد على مكانتها بوصفها أكبر تجمع عالمي لرياضة الجوجيتسو، ودورها في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لهذه الرياضة، ومركزاً رئيسياً لتطويرها وصناعة أبطالها ونشرها على المستوى الدولي.

وتعد البطولة ثمرة للدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، التي أصبحت الرياضة الوطنية في دولة الإمارات، والأوسع انتشاراً على مستوى الدولة، بعدما تجاوز عدد ممارسيها 300 ألف لاعب ولاعبة، إلى جانب ما حققته من إنجازات قارية وعالمية عززت ريادة الإمارات في هذه الرياضة على المستويين القاري والدولي.

حضر المنافسات معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وراشد الشامسي، المدير العام للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمد بن دلموج الظاهري، وحميد بخيت الكتبي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد.

وشهدت منافسات اليوم مستوى فنياً مرتفعاً، اتسم بالتقارب الكبير بين المشاركين، حيث لعبت التفاصيل الفنية الدقيقة دوراً حاسماً في تحديد النتائج، من خلال حسن اختيار التوقيت وإدارة مجريات النزال، بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البطولة عاماً بعد آخر.

وأكد حميد الكتبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن تصفيات فئة المحترفين تمثل إحدى أهم محطات البطولة، لما تتسم به من قوة فنية وتنافسية، مشيراً إلى أن الوصول إلى الأدوار النهائية يتطلب مستويات عالية من الإعداد والمهارة والقدرة على التعامل مع ضغوط المنافسة.

وقال إن القيمة العالمية التي تحظى بها ألقاب البطولة تجعل المنافسة عليها أكثر صعوبة، في ظل مشاركة نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم، وهو ما يمنح التتويج بها مكانة مرموقة في مسيرة الرياضيين.

وأضاف أن استقطاب أفضل محترفي الجوجيتسو سنوياً يعكس المكانة التي وصلت إليها البطولة، ويضع مسؤولية مستمرة على المنظمين لمواصلة تطويرها، والارتقاء بتجربة المشاركين، والحفاظ على قيمتها الفنية والتنظيمية، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهةً أولى لأبطال العالم، ويسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة عالمياً.

وتقام منافسات المحترفين وفق نظام تأهيلي يعتمد على التصنيف العالمي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، حيث يتأهل اللاعب الأعلى تصنيفاً من كل دولة مباشرة إلى الأدوار الرئيسية، فيما يتنافس بقية لاعبي الدولة نفسها على المقعد الثاني عبر تصفيات خاصة، مع منح أبطال النسخة السابقة حق التأهل المباشر للدفاع عن ألقابهم في الفئات المحددة، بما يضمن مكافأة أصحاب النتائج المتميزة، ويرفع من مستوى المنافسة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد البرازيلي تياغو سانتانا، لاعب فريق GFTeam، المشارك في تصفيات الحزام الأسود لوزن 77 كجم، أن المنافسة في أبوظبي تمثل تحدياً استثنائياً، نظراً لمشاركة أفضل اللاعبين في العالم، مشيراً إلى أن الحفاظ على التركيز في كل مواجهة يمثل العامل الأهم لتحقيق النتائج.

من جانبها، أوضحت الروسية أليسا كريازيفا، لاعبة فريق Abdullaev Team، المشاركة في تصفيات الحزام البنفسجي لوزن 55 كجم، أنها خاضت استعدادات مكثفة للبطولة، مع التركيز على تطوير الحلول الفنية خلال النزالات، معربة عن تطلعها إلى مواصلة التقدم نحو الأدوار النهائية.

وتتواصل البطولة غداً الجمعة، بإقامة الأدوار الإقصائية والنهائيات لفئتي الرجال والسيدات من حملة الحزام البنفسجي، والرجال من حملة الحزام البني، إلى جانب الأدوار الإقصائية ومواجهات تحديد المركز الثالث للرجال من حملة الحزام الأسود، والسيدات من حملة الحزامين البني والأسود.

وتختتم منافسات الـ 18، بعد غد السبت، بإقامة نهائيات الرجال من حملة الحزام الأسود، والسيدات من حملة الحزامين البني والأسود، اعتباراً من الساعة السادسة مساءً، لتتويج أبطال البطولة، واختتام 13 يوماً من المنافسات التي أكدت مجدداً مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، ودورها في تطوير اللعبة، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتعزيز ريادة دولة الإمارات على الساحتين القارية والعالمية.