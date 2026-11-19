رغم ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وتحديداً في شهر أغسطس، كان سائح إيطالي يستعد للسفر إلى دبي حاملاً معدات التزلج على الثلج، في مشهد أثار دهشة أحد الأشخاص في مطار بلاده.

وروى سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، تفاصيل هذه القصة التي تعكس نجاح دبي في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للسياحة الرياضية في مختلف فصول السنة، مشيراً إلى أن الرجل لم يصدق ما سمعه، وتساءل عن إمكانية التزلج على الثلج في دبي، في وقت تتجاوز فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية، حتى إنه استعان بهاتفه المحمول للاطلاع على درجات الحرارة في دبي.

وكانت المفاجأة عندما أخبره السائح بأنه يتوجه إلى دبي لممارسة رياضة التزلج على الثلج صيفاً، على أن يعود إلى إيطاليا لممارسة هوايته شتاء. وأشار حارب إلى أن السياحة في دبي والإمارات أصبحت حاضرة في كل فصول السنة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة ونظرتها بعيدة المدى، مؤكداً أن دولة الإمارات أصبحت منصة عالمية تحتضن مختلف الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والرياضية.