يواصل منتخبنا الوطني لسلة الكراسي المتحركة «3×3» استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، من خلال معسكر تدريبي يقام حالياً في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد للاستحقاق العالمي المرتقب.

ويركز الجهاز الفني للمنتخب خلال المعسكر على رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، إلى جانب تنفيذ الخطط التكتيكية وتطوير الأداء الجماعي، بما يضمن الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق المنافسات.

يضم المنتخب الوطني خمسة لاعبين هم: جاسم مراد رمضان، ومنصور النقبي، ومحمد هاشل الحبسي، ومحمد الهاشمي، وعمير يونس، في حين يترأس البعثة إسماعيل المرزوقي مدير المنتخب، ويقود الجهاز الفني طارق الياسي، بمشاركة نزار فتحي علي الأشهب ضمن الجهاز الطبي.

وفي إطار متابعة اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية لاستعدادات المنتخبات الوطنية، زار ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة، المعسكر التدريبي بنادي الثقة للمعاقين، حيث اطلع على سير التدريبات ومستوى جاهزية اللاعبين، واطمأن على التحضيرات الجارية قبل السفر إلى القاهرة لخوض منافسات البطولة.

وتأتي مشاركة المنتخب في كأس العالم امتداداً لحضوره المتنامي على الساحة الدولية، بعدما حقق المركز الرابع في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، التي أقيمت في شنغهاي الصينية خلال أغسطس الماضي، في نتيجة تعكس تطور مستوى المنتخب وقدرته على المنافسة.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل والبرتغال وكينيا وليبيريا، في بطولة تشهد مشاركة 27 منتخباً، بواقع 18 منتخباً للرجال و9 منتخبات للسيدات، يمثلون 20 دولة.

ويتطلع المنتخب الوطني إلى الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها خلال مشاركاته السابقة، وتقديم مستويات تنافسية تعكس تطور كرة السلة على الكراسي المتحركة في دولة الإمارات، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المحافل الدولية.