تتصدر البريطانية كيت وو، حاملة لقب بطولة العالم لترايثلون «T100»، قائمة الرياضيات المحترفات المشاركات في منافسات النخبة ضمن بطولة «كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي»، التي تقام الأحد المقبل، في حديقة شاطئ الممزر.

يشارك في البطولة 65 من نخبة الرياضيات الأولمبيات من 35 دولة، من بينهن، التشيلية باربرا ريفيروس خامسة أولمبياد ريو دي جانيرو، إلى جانب عدد من الفائزات ببطولات العالم وجولات كأس العالم من أستراليا، وإيطاليا وكولومبيا.

وتُعد البطولة، التي تقام نسختها الثانية في دبي، أول حدث من نوعه على مستوى العالم، والوحيد المخصص بالكامل للسيدات، حيث تجمع الرياضيات المحترفات والهاويات في منافسات تقام في الموقع واليوم ذاته.

وينظم البطولة مجلس دبي الرياضي، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، في حدث يحتفي بقوة المرأة وعزيمتها وروح الوحدة والتكاتف، ويعزز مكانة دبي وجهة دولية رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، ومركزاً عالمياً لرياضة المرأة.

وأكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن المجلس يتطلع إلى أن تصبح البطولة منصة مستدامة لدعم رياضة المرأة، مشيراً إلى أن مشاركة بطلة العالم ونخبة من الرياضيات الأولمبيات تتيح للفتيات والسيدات في الإمارات والمنطقة فرصة التعرف عن قرب إلى بطلات اللعبة.

وأضاف حارب أن خوض المشاركات سباقهن الأول في المكان نفسه واليوم ذاته، الذي تتنافس فيه أفضل رياضيات العالم، يمنحهن حافزاً لمواصلة ممارسة الترايثلون.

وكانت كيت وو، قد توجت بلقب بطولة العالم «T100» في قطر خلال ديسمبر الماضي، بعدما صعدت إلى منصة التتويج في جميع السباقات الستة التي شاركت فيها خلال عام 2025. ورغم أن الإصابات حدّت من مشاركاتها هذا العام، فقد تمكنت من المشاركة في الجولة الختامية لبطولة العالم للترايثلون في بونتيفيدرا الإسبانية خلال سبتمبر الماضي، بعد انتقالها من قائمة الانتظار إلى قائمة المشاركات، ونجحت في إحراز الميدالية البرونزية.

وقالت وو: «أنا متحمسة للغاية للعودة إلى دبي والمشاركة في كأس العالم للترايثلون للسيدات. لقد كان عاماً متقطعاً بعض الشيء بسبب الإصابات، ولذلك أشعر بالسعادة لمجرد العودة إلى المنافسات».

وتضم قائمة المشاركات التشيلية باربرا ريفيروس، التي خاضت أربع دورات أولمبية متتالية، بداية من بكين 2008 وصولاً إلى طوكيو 2020، الأسترالية إيما جيفكوت، التي مثلت بلادها في أولمبياد طوكيو 2020، وسبق لها الفوز بثلاثة ألقاب في بطولات كأس العالم.

كما تضم القائمة الإيطالية بيانكا سيريني والكولومبية كارولينا فيلاسكيز، اللتين شاركتا في أولمبياد باريس 2024، حيث أصبحت فيلاسكيز أول رياضية كولومبية تشارك في منافسات الترايثلون الأولمبية منذ 24 عاماً.

وتضم القائمة أيضاً النمساوية كارينا رايشت، التي حققت أول ألقابها في كأس العالم خلال جولة روما العام الماضي، وتحمل الرقم القياسي النمساوي في سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات.

وتقام منافسات النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وتتضمن السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات، وتحصل الفائزة بالمركز الأول على 500 نقطة في التصنيف الأولمبي.