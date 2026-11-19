تنطلق، غداً الجمعة، بمضمار ميدان بدبي، منافسات النسخة الأولى لبطولة فزاع الدولية للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم، بمشاركة نخبة من الدراجين، في مقدمتهم البطل البارالمبي الهولندي، دانيال أبراهام جبرو، الحائز ذهبيتي الدورات البارالمبية، و8 ألقاب عالمية، والذي شارك في دورات ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020، وباريس 2024.

ويحمل 13 لاعباً ولاعبة طموحات منتخبنا في الحدث هم: أحمد البدواوي، عبدالله البلوشي، سلامة الخاطري، أحمد سمير، حميد جاسم، سالم الجنيبي في الدراجات الهوائية، وذيبان المهيري، عايض الأحبابي، عبدالله الغافري، حسين المازمي، راشد الظاهري، سعيد الظاهري، ذياب المهيري في الدراجات اليدوية.

وستكون ضربة البداية بسباق الفردي ضد الساعة، إذ تقام البطولة وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للدراجات، واللوائح الرسمية ،التي تحكم أحداث التصنيف العالمي.

وأكد محمد المروي، مدير السباق، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة الحدث في دبي، التي رسخت مكانتها في رياضة «أصحاب الهمم»، بفضل قدرتها على استضافة البطولات والفعاليات، وتوفير بنية تحتية متطورة، تلبي احتياجات هذه الفئة واللجان البارالمبية، والتي تمتاز بمسارات تناسب جميع المستويات، بما يتماشى مع استراتيجية دبي صديقة للدراجات.

وكشف المروي أن الحدث يعتبر أول سباق مصنف دولياً لرياضة أصحاب الهمم يقام في الإمارات، والذي سيكون له المردود الإيجابي على الدراجين، مبيناً أن البطولة محطة من محطات جمع النقاط المؤهلة للنسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028».

وشدد على أن أبطال الإمارات على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل تحقيق بصمة جديدة في نسخة دبي، مشيراً إلى أن البطل عبد الله البلوشي يعد الأول عالمياً في المضمار بـ 490 نقطة.