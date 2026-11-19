حقق منتخب الإمارات الوطني للسيدات المركز الخامس في بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل الشطرنج الإماراتي، بعدما تقدم مركزين في الترتيب النهائي، من المركز السابع إلى الخامس على مستوى القارة.

وجمع منتخبنا 8 نقاط، متساوياً مع منتخب أوزبكستان صاحب المركز الرابع، في حصيلة تعكس المستوى التنافسي الذي قدمته لاعبات المنتخب خلال البطولة، إلى جانب نجاحهن في التفوق على عدد من المنتخبات القوية، من بينها سريلانكا والهند ومنغوليا.

وضمت قائمة المنتخب كلاً من روضة السركال، وافية درويش المعمري، أحلام راشد، عنود عيسى، وعهود عيسى، بقيادة المدرب فلاديمير أكوبيان.

وأكد سعود المرزوقي، رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الإمارات للشطرنج، أن حصول منتخب السيدات على المركز الخامس يمثل خطوة إيجابية في مسيرة تطور الشطرنج النسائي الإماراتي، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى اللاعبات وتعزيز قدرتهن على المنافسة في المحافل القارية والدولية.

وقال المرزوقي: "نعتز بما قدمته لاعبات المنتخب، ونعتبر هذه النتيجة دافعاً مهماً لمواصلة العمل والبناء على ما تحقق، ولدينا مجموعة متميزة من اللاعبات يمتلكن الموهبة والرغبة في التطور، وما نحتاج إليه في المرحلة المقبلة هو مواصلة الإعداد بصورة أكثر تكاملاً، وزيادة فرص الاحتكاك الدولي، بما يمنحهن الخبرة اللازمة للتعامل مع مختلف أساليب اللعب والمدارس الشطرنجية".

وأضاف: "تحظى المنتخبات النسائية باهتمام كبير ضمن استراتيجية الاتحاد، ونعمل على توسيع قاعدة المشاركة واكتشاف المزيد من المواهب، إلى جانب الاهتمام بالعناصر الشابة وتأهيلها لتكون رافداً أساسياً للمنتخب الوطني. كما نحرص على التعاون مع الأجهزة الفنية لتطوير البرامج التدريبية، ومتابعة مستويات اللاعبات، وتوفير متطلبات الإعداد التي تساعدهن على تحقيق أهدافهن".

وختم: "طموحنا أن نرى الشطرنج النسائي الإماراتي حاضراً باستمرار في المراكز المتقدمة، وأن نواصل تطوير مستوى منتخباتنا بما يتناسب مع تطلعاتنا، وندرك أن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب عملاً تراكمياً واستثماراً في المواهب والخبرات، ونحن على ثقة بقدرة لاعباتنا على تقديم مستويات أفضل في الاستحقاقات المقبلة".