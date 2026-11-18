انضم الجورجي تورنيكي شنغيليا، لاعب فريق دبي لكرة السلة، إلى قائمة أفضل 9 هدافين في تاريخ الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ»، بعدما تجاوز حاجز 4 آلاف نقطة في مسيرته بالمسابقة، ليصبح تاسع لاعب يحقق هذا الإنجاز.

وأعلنت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة أن شنغيليا بلغ هذا الرقم خلال مباراة فريقه أمام أناضولو إيفيس التركي، التي أقيمت، أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز فريق دبي 80-75، حيث سجل 9 نقاط و4 متابعات، ليرفع رصيده إلى 4001 نقطة في 328 مباراة على مدار 14 موسماً.

وكان اللاعب الجورجي قد دخل المباراة وفي رصيده 3992 نقطة، ليحتاج إلى 8 نقاط لبلوغ حاجز الأربعة آلاف، وينضم إلى قائمة محدودة من اللاعبين الذين حققوا هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة.

ومثل شنغيليا خلال مسيرته في الدوري الأوروبي أندية سسكا موسكو، وبرشلونة، وباسكونيا، وسبيرو شارلوروا، وفيرتوس بولونيا، ودبي لكرة السلة.

ويتصدر الأمريكي مايك جيمس قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 5783 نقطة، يليه الفرنسي ناندو دي كولو بـ5180 نقطة، ثم المونتينيغري نيكولا ميروويتيتش بـ4487 نقطة.