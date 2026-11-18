دبي - البيان

تستقطب بطولات البادل في دبي نخبة من لاعبي العالم، حيث يجتمع الأصدقاء والعائلات على متابعة هذه اللعبة، حيث تجمع البادل بين التنس والإسكواش، وتعد لعبة سريعة يسهل تعلّم أساسياتها، ويستطيع أشخاص من مختلف الأعمار والقدرات ممارستها، وهو ما ساعد على أن تصبح من الرياضات المفضّلة في دبي، خاصة مع ازدياد عدد ملاعبها في الإمارات، ومن ثم الإقبال الكبير على ممارستها، وبحسب الاتحاد الدولي للبادل، يقترب عدد ملاعب البادل في الدولة من 1000 ملعب، فيما يُقدَّر عدد محبّي اللعبة بأكثر من 250000 شخص سنوياً.



من جهته، قال كريس ماي، الرئيس التنفيذي لـ«دبي غولف»: «جاء نمو البادل في الإمارات والعالم مذهلاً، حيث بادر نادي الإمارات للغولف إلى إنشاء ملاعب خاصة باللعبة عام 2014، كما شهدنا خلال السنوات الخمس الماضية إقبالاً عليها لم نعهده من قبل» وأضاف: «أعتقد أنه من أسباب انتشار البادل أنها من أنسب الرياضات التي يمكن أن تمارس بصحبة العائلة والأصدقاء».



على جانب آخر، يمكن لسكان دبي وزوّارها حجز ملاعب البادل مجاناً في قرى اللياقة الثلاث ضمن الدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة»، حتى 29 نوفمبر الجاري، وتتوافر الملاعب في «قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة»، و«قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل»، و«قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة الورقاء».



كما تستقبل القرى الراغبين في ممارسة البادل للمرة الأولى مع الأصدقاء وأفراد العائلة، لتكون البادل جزءاً من نشاطهم اليومي ضمن تحدي 30×30، ويجري الحجز عبر المنصة الرسمية لـ«تحدي دبي للياقة» بحسب المواعيد المتاحة.



كذلك تتوافر فرص أخرى لممارسة البادل في «عالم دانوب الرياضي»، الذي يشارك في «تحدي دبي للياقة» بصفته مركزاً مجتمعياً للياقة، ويتيح لسكان دبي وزوّارها تجربة اللعبة وممارستها مع الآخرين، ومواصلة نشاطهم طوال أيام التحدي الثلاثين.



وفي «عام الأسرة» بدولة الإمارات، يدعو «تحدي دبي للياقة» العائلات وأفراد المجتمع إلى تخصيص وقت يومي للرياضة وقضائه معاً. وتتيح مباراة البادل لأفراد العائلة من أجيال مختلفة أن يلعبوا في الملعب نفسه، على اختلاف أعمارهم وقدراتهم.



يذكر أن مجمع حمدان الرياضي استضاف بطولة «إعمار دبي بريميير بادل بي 1» من 8 إلى 15 نوفمبر، وجمعت البطولة نخبة من لاعبي ولاعبات البادل العالميين، وهو الأمر الذي عزّز من مكانة دبي بين وجهات البادل الدولية.



وشهدت الدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة» مشاركة قياسية بلغت 41836 درّاجاً في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» على شارع الشيخ زايد يوم 1 نوفمبر، كما شارك أكثر من 5000 شخص في «تحدي دبي للتجديف»، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في سد حتا يومي 7 و8 نوفمبر.



وفي 22 نوفمبر، يستقبل شارع الشيخ زايد المشاركين من مختلف الأعمار والقدرات في «تحدي دبي للجري». وتُختتم الدورة العاشرة بفعالية «دبي يوغا»، برعاية «إم هيرو»، صباح 29 نوفمبر الجاري في مركز دبي المالي العالمي، حيث يجتمع آلاف المشاركين لممارسة اليوغا معاً والاهتمام بصحتهم.



وتتواصل حتى 29 نوفمبر الجاري الأنشطة اليومية في أنحاء الإمارة، ضمن برنامج يضم آلاف الحصص والأنشطة والتجارب الرياضية المجانية. وتحت شعار «مستعد لتحدي 30×30؟»، يدعو التحدي سكان دبي وزوّارها إلى اختيار نشاط يستمتعون به وممارسته 30 دقيقة يومياً على مدى 30 يوماً، ليكتسبوا عادات صحية.