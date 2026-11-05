أكد اتحاد الإمارات للجودو أن تأسيس قاعدة من الأبطال في المراحل العمرية من الأولويات المهمة التي يعمل عليها ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد، لتحقيق استدامة تطور اللعبة، والبناء على المكتسبات المحققة، بعد ارتفاع أعداد اللاعبين واللاعبات في قوائمه حتى الآن إلى أكثر من 2800 لاعب ولاعبة على مستوى الدولة.

وأعرب الاتحاد عن حرصه على توفير أفضل فرص التأهيل والإعداد للمنتخب الوطني الأول، حتى يحافظ على مؤشرات التنافسية العالمية، وفق خارطة طريق متكاملة من خلال المشاركة في البطولات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات العالمية لمواكبة التطور الذي تشهده اللعبة.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن النتائج المحققة لمنتخبي الشباب والناشئين في البطولتين العربية والآسيوية بالأردن 2026، وحصد 16 ميدالية، منها 5 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات، بالإضافة إلى مشاركة اللاعب حمدان المازمي في أولمبياد الشباب بداكار 2026، تؤكد القيمة الفنية العالية للعناصر الموجودة، والقوة التنافسية العالية، بما يعكس جودة برامج الاتحاد في تأهيل منتخبات الفئات العمرية.

وذكر أن نتائج المنتخب الوطني الأول في البطولات العالمية أثبتت قدرته على خوض التحديات بالطموحات الكبيرة التي تمهد وصوله إلى منصات التتويج على غرار ما تحقق في عدد منها، خصوصاً فوز اللاعبة إليزا ليتيف بذهبيتي بطولة طاجيكستان جراند سلام 2026، وبطولة منغوليا جراند سلام يونيو 2026، وذهبية بطولة العالم في باكو، وذهبية أبوظبي "جراند سلام" 2026، بجانب فضيتي باريس جراند سلام فبراير 2026، وآسيوية الصين 2026.

ونوه إلى إنجازات اللاعب محمد بيك بذهبية باريس جراند سلام الكبرى لموسم 2025 - 2026، وفضية بطولة آسيا في الصين وبرونزية أبوظبي 2025، إلى جانب وجود مجموعة منهم ضمن أفضل التصنيفات العالمية، وحصد النقاط النقاط التأهيلية في البطولات العالمية للوصول إلى أولمبياد 2028.

ووصف الدرعي الشراكات المميزة مع الاتحاد الدولي بأنها تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد للارتقاء باللعبة، ودعم استضافة البطولات الكبرى، مثل أبوظبي "جراند سلام"، وبطولة العالم، لا سيما أن دولة الإمارات بدعم قيادتها الرشيدة جسدت أفضل المعايير العالمية في نجاح هذه الفعاليات بشهادة الاتحاد الدولي، والدول المشاركة.

وأضاف أن بطولة أبوظبي "جراند سلام" التي اختُتمت السبت الماضي شهدت حضوراً رفيعاً لمسؤولي الاتحاد الدولي برئاسة ماريوس فايزر، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، وسط أجواء احتفالية وفي بيئة آمنة ومحفزة، حيث شهدت استضافة احتفال اليوم العالمي للعبة في أبوظبي على هامش البطولة.

ووصف رئيس اتحاد الجودو الشراكة النوعية مع جامعة توكاي اليابانية، بأنها مهمة للتطور الذي يستهدف اللعبة من خلال تبادل الخبرات والمعسكرات، وتأهيل اللاعبين واللاعبات، نظراً لما تتمتع به اليابان من خبرة عالمية في اللعبة، بما يسهم في تعزيز مستويات التطور.