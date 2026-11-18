تصدر فريق «آر بي جيه» منافسات الشوطين الأول والثاني ضمن سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 400 متر، التي أقيمت صباح اليوم في إطار الجولة الثانية من مسابقات اتحاد الإمارات للصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين.

وشهد الشوط الأول لفئة العامة مفتوح «جير بيور - فرخ» فوز الصقور «947» و«عمري»و «948» بالمراكز الثلاثة الأولى، فيما أسفرت منافسات الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح «جير شاهين - فرخ» عن فوز الصقور «آر بي جيه» و«السوري»و «ختال» بالمراكز الثلاثة الأولى.

وتأتي منافسات الجولة الثانية استكمالاً للجولة الأولى التي أقيمت لمسافة 300 متر، وشهدت مشاركة واسعة لنخبة الصقارين من مختلف إمارات الدولة، على أن تتواصل الفعاليات غداً بإقامة منافسات فئة العامة مفتوح «قرموشة جير» و«جير تبع - فرخ».

وأكد نواف المطروشي، عضو فريق «آر بي جيه»، أن سباقات التلواح لمسافتي 300 و400 متر تمثل محطة مهمة لاختبار الصقور وتقييم جاهزيتها ميدانياً قبل انطلاق البطولات الكبرى، في ظل المستويات التنافسية المرتفعة التي تشهدها المنافسات.

وثمّن المطروشي جهود اتحاد الإمارات للصقور ونادي أبوظبي للصقارين في تنظيم هذه المسابقات، وتوفير بيئة تنافسية محفزة للصقارين، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الوطني وتعزيز استدامة رياضة الصقارة.