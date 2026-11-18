يستعد فريق «المها» الإماراتي لرجبي السيدات لخوض منافسات بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، التي تُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، في مشاركة مهمة للفريق الذي يحمل طموحاً كبيراً لتشجيع الفتيات على ممارسة واحتراف رياضة الرجبي في الدولة.

وقالت فيلادلفيا أولاندو، مدربة الفريق: «إن فريق المها لرجبي السيدات يضم لاعبات رائعات يتمتعن بشغف كبير تجاه هذه الرياضة، حيث وصلن إلى مراحل متقدمة في اللعبة، وأثبتن ما يمكن تحقيقه بالعمل الجاد والتفاني».

وأضافت: «الفريق خاض استعدادات جيدة للغاية من أجل المشاركة في البطولة التي تضم العديد من الفرق، وهي تعتبر واحدة من أكبر بطولات الرجبي في المنطقة، ونسعى لتقديم أنفسنا بشكل جيد».

من جانبها، أكدت فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، إنه من الرائع رؤية فريق المها يواصل التقدم من نجاح إلى آخر في رياضة الرجبي، مشيرة إلى أن بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي أسهمت بدور كبير في تعزيز شعبية الرجبي في الإمارات وخارجها.

وأضافت: «شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد من هم في سن الشباب، ولا سيما الفتيات، المنضمين لممارسة رياضة الرجبي، وهو أمر مشجع للغاية، وتسهم برامج التطوير في توفير الفرص للاعبات للوصول إلى تمثيل المنتخبات الوطنية».

وتأسس فريق «المها» الإماراتي لرجبي السيدات في عام 2018 ضمن مسار التطوير الذي وضعه اتحاد الإمارات للرجبي للفتيات، إذ يسهم الفريق في تعريف جماهير جديدة برياضة رجبي السيدات وإلهام الجيل القادم من اللاعبات.