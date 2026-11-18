لم تكن المشاركة في سباقات الفورمولا 1 دائماً بداية لمسيرة طويلة في عالم السرعة، إذ تحولت بالنسبة إلى 166 سائقاً إلى تجربة استثنائية لم تتجاوز سباقاً واحداً، بعدما حصلوا على فرصة الجلوس خلف مقود أسرع السيارات وأكثرها تطوراً، قبل أن تنتهي رحلتهم عند محطة الظهور الأول.

وتتنوع أسباب هذه المشاركات العابرة بين الإصابات التي يتعرض لها السائقون الأساسيون، والأعطال الفنية، وتعثر الاتفاقات المالية والرعاية، وأحياناً القرارات المثيرة للجدل.

ورغم أن ظاهرة السائق البديل كانت أكثر انتشاراً خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، فإنها لا تزال حاضرة في البطولة الحديثة، كما حدث مع الياباني ريو هيراكاوا، الذي حقق حلمه بالمشاركة مع فريق هاس في جائزة المكسيك الكبرى، وسجل نقطة في ظهوره الأول، قبل أن يفسح مكانه سريعاً للسائق رافائيل كامارا.

ومن بين القصص اللافتة، تجربة البريطاني تيف نيدل، الذي حصل على فرصته في جائزة بلجيكا الكبرى عام 1980، بعد إصابة كلاي ريغتسوني، ليجد نفسه على شبكة الانطلاق إلى جانب بطله المفضل إيمرسون فيتيبالدي، بطل العالم مرتين.

واستعاد نيدل تلك اللحظة قائلاً إنه بدأ يدندن لحن أغنية «ذا تشين» لفرقة فليتوود ماك، بينما كان جالساً في السيارة على خط الانطلاق، وكأنه يشاهد السباق عبر التلفزيون.

وخاض 12 لفة في صراع مع فيتيبالدي لتجنب المركز الأخير، قبل أن يتوقف محرك سيارته، لتنتهي مغامرته، بعدما أخفق لاحقاً في التأهل لسباق موناكو.

وشهدت البطولة أيضاً حالات أكثر غرابة، أبرزها الألماني هانز هاير، الذي شارك في جائزة ألمانيا الكبرى عام 1977 رغم فشله في التأهل، وانطلق من ممر الصيانة، قبل استبعاده من النتائج، بينما لم يقطع الإيطالي ماركو أبيسيلا سوى نحو 800 متر في جائزة بلاده عام 1993، إثر حادث جماعي في اللفة الأولى.

وفي عام 1988، تسبب الفرنسي جان لوي شليسر، البديل عن البريطاني نايجل مانسيل، في حادث مع البرازيلي أيرتون سينا خلال جائزة إيطاليا، أنهى سباق الأخير، وحرم فريق مكلارين من الفوز الوحيد الذي خسره طوال الموسم.

ولكن الألماني ماركوس فينكلهاوك قدم واحدة من أكثر المشاركات إثارة، عندما حل بديلاً في فريق سبايكر خلال جائزة أوروبا الكبرى عام 2007 على حلبة نوربورغرينغ.

ورغم انطلاقه من المركز الأخير، استغل الأمطار الغزيرة واختياره الإطارات المناسبة، ليتصدر السباق بفارق 33 ثانية عن أقرب منافسيه، ومن بينهم لويس هاميلتون وجنسون باتون، واستمر في الصدارة 6 لفات، قبل أن تتراجع حظوظه مع تحسن الطقس، ثم ينسحب بسبب عطل هيدروليكي في اللفة 15.

يذكر أن بطولة العالم للفورمولا 1 للموسم الحالي 2026 تقترب من محطة الختام، مع تبقي 3 سباقات على النهاية، بجائزة لاس فيغاس الكبرى في الولايات المتحدة 21 نوفمبر الجاري، ثم جائزة قطر الكبرى في 29 من نفس الشهر، وتختتم بالجولة الأخيرة في العاصمة الإماراتية، بجائزة أبوظبي الكبرى يوم 6 ديسمبر المقبل.