تنطلق غداً الخميس منافسات النسخة السادسة من بطولة العالم للسبارتن، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري في صحراء الوثبة بأبوظبي، بمشاركة نخبة من الرياضيين المحترفين وعشاق سباقات الحواجز والتحمل من مختلف أنحاء العالم.

وتبدأ المنافسات بسباق «نيون نايت تشالنج» المخصص للسيدات، لمسافة 5 كيلومترات، ويتضمن 20 حاجزاً، حيث تقام إحدى فئتي السباق في بيئة مغلقة توفر الخصوصية للمشاركات، بإشراف طاقم نسائي كامل، ومن دون تصوير أو تغطية إعلامية.

وتتواصل المنافسات يوم الجمعة 20 نوفمبر، بإقامة سباق «أوبن نايت تشالنج» الليلي المفتوح للرجال والسيدات، لمسافة 5 كيلومترات تتخللها 20 حاجزاً، إلى جانب سباق «كي ناين»، الذي يقام بالتعاون مع شرطة أبوظبي.

وتشهد البطولة يوم السبت 21 نوفمبر إقامة الحدث الرئيسي، بطولة العالم لسباق «بيست»، لمسافة 21 كيلومتراً وأكثر من 30 حاجزاً، بمشاركة نخبة من الرياضيين المتأهلين ضمن فئات النخبة والفئات العمرية، إلى جانب المشاركين في الفئة المفتوحة.

كما يشهد اليوم ذاته إقامة سباقات الناشئين لمسافات تتراوح بين كيلومتر واحد و3 كيلومترات، بهدف تشجيع الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة وتنمية مهاراتهم البدنية في بيئة تنافسية آمنة.

وتختتم البطولة يوم الأحد 22 نوفمبر بإقامة سباق «سوبر» لمسافة 10 كيلومترات، يتضمن 25 حاجزاً، وبطولة العالم للتتابع للفرق، بمشاركة فرق مختلطة تضم ثلاثة متسابقين يمثلون دولهم، بالإضافة إلى سباق «سبرينت» المفتوح لمسافة 5 كيلومترات، الذي يتيح لمختلف فئات المجتمع فرصة المشاركة.

وتتميز البطولة بمسارات متنوعة تختبر القوة والسرعة والمرونة والتحمل، عبر سلسلة من الحواجز والتحديات البدنية والذهنية، وسط التضاريس الرملية لصحراء الوثبة.

وشهدت النسخة الماضية مشاركة أكثر من 6300 رياضي ورياضية من أكثر من 70 دولة، إلى جانب حضور جماهيري كبير.