يتأهب الأولمبياد الخاص الإماراتي لاستضافة المرحلة الختامية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منطقة العين خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر 2026، بمشاركة لاعبين من 12 دولة يتنافسون في ألعاب القوى والدراجات الهوائية والسباحة، وذلك للمرة الأولى بنظام الاستضافة المشتركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء باستاد هزاع بن زايد في العين، بحضور طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وممثلي الشريك الاستراتيجي «أدنوك»، والرعاة، ومن بينهم نورة علي المنصوري من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهادي العسكري من مبادلة، وعبدالله الوهيبي من مجلس أبوظبي الرياضي.

واستعرض المشاركون في المؤتمر الجاهزية التنظيمية والفنية لاستضافة البطولة، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تبرز قدرات اللاعبين وتعزز تبادل الخبرات بين الوفود المشاركة.

وتقام المنافسات في ألعاب القوى والدراجات الهوائية والسباحة وفق معايير الأولمبياد الخاص الدولي، ويصاحبها برنامج مجتمعي متكامل يشمل مبادرة الكشف الصحي لتقديم الفحوص الطبية للاعبين، وأنشطة القيادة لتنمية مهاراتهم، إلى جانب برنامج مدارس الأبطال الموحدة لتعزيز الدمج المجتمعي.

وتستفيد البطولة من البنية التحتية المتطورة في منطقة العين، التي اختيرت عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، لتنظيم جولات ثقافية وسياحية للوفود المشاركة، بهدف تعريفهم بالتراث الإماراتي.

ومن المقرر أن تحتضن قلعة الجاهلي التاريخية حفل الافتتاح، فيما تتواصل الاستعدادات لاستكمال الترتيبات الفنية، تمهيداً للإعلان عن الجدول الزمني ومواقع المنافسات لاحقاً.

تمكين أصحاب الهمم

وأعرب طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، عن فخره باستضافة المرحلة الختامية والترحيب بوفود 12 دولة في أبوظبي والعين، مؤكداً أن استضافة البطولة تجسد مكانة الإمارات في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل تمكين أصحاب الهمم ودمجهم أولوية وطنية.

وأوضح أن البطولة تسعى إلى تقديم تجربة شاملة تتجاوز المنافسات الرياضية، بهدف تعزيز استقلالية اللاعبين وثقتهم بأنفسهم، ورفع الوعي المجتمعي بقدراتهم، وترسيخ نموذج رياضي دامج ومستدام يعزز تكافؤ الفرص، بالتعاون مع الشركاء.

من جانبه، أكد أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن النسخة العاشرة تمثل تطوراً مهماً في تنظيم الألعاب الإقليمية، من خلال اعتماد نموذج الاستضافة الموزعة الذي يجمع بين التنافس الرياضي والتبادل الثقافي، ويوسع فرص المشاركة والتعاون بين دول المنطقة.

بدوره، أوضح حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة وعضو مجلس إدارة مؤسسة مبادلة، أن الشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي تجسد الرؤية المشتركة في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

ورحبت نورة علي المنصوري، رئيس قسم إدارة وجهة منطقة العين في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالوفود المشاركة، ودعتهم إلى استكشاف المعالم الثقافية والترفيهية في أبوظبي وواحات العين.

وأشادت بدور الأولمبياد الخاص الإماراتي في تنظيم هذه الفعاليات، التي تسهم في تعزيز التواصل بين الشعوب من خلال الرياضة، وتشجيع اللاعبين على تحقيق طموحاتهم.