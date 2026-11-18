أكد جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PFL MENA)، أن دبي تمثل منصة مهمة لتطوير المواهب العربية في الفنون القتالية المختلطة، ومساعدتها على الوصول إلى المنافسات العالمية، مشيراً إلى أن انتشار رياضة الجوجيتسو في الإمارات يوفر قاعدة قوية لإعداد جيل جديد من المقاتلين المحترفين.

وقال مازيت، في تصريحات لـ«البيان»: «دبي هي موطني، فقد أمضيت ثماني سنوات في الإمارات، ويسعدني دائماً العودة إليها. أعتقد أن كوكاكولا أرينا في دبي والاتحاد أرينا في أبوظبي هما أفضل صالتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن الرائع أن نشاهد منافسات الفنون القتالية المختلطة تقام هنا بحضور الجماهير والمقاتلين».

وأضاف: «هناك العديد من المقاتلين الإماراتيين الذين يستحقون الحصول على فرصتهم، ومن الرائع أن يخوضوا نزالاتهم على أرضهم. لدينا زمزم الحمادي، وسبق أن شارك هادي عمر، وهو ما يؤكد وجود مواهب محلية قادرة على المنافسة».

وأوضح أن تطوير المقاتلين العرب يمثل الهدف الأساسي للرابطة، قائلاً: «مهمتنا هي اكتشاف أفضل المقاتلين العرب وتطوير قدراتهم. تمتلك دول مثل مصر والمغرب والجزائر عدداً كبيراً من المواهب، لكننا نشهد أيضاً صعود دول أخرى، وفي مقدمتها السعودية، التي لم يكن لديها عدد كبير من المقاتلين قبل ثلاث سنوات».

وتابع: «استثمرت السعودية في هذه الرياضة، وعملت وزارة الرياضة على دعم تطورها، وأصبحت تمتلك اليوم مقاتلين ومقاتلات، بينهم نحو تسعة مقاتلين من المستوى العالي. وأعتقد أن الإمارات ستكون التالية، خصوصاً مع ظهور زمزم، أول إماراتية في الفنون القتالية المختلطة، إلى جانب مواهب أخرى تستعد لدخول المنافسات».

قاعدة قوية

وأشار مازيت إلى أن انتشار الجوجيتسو في الإمارات يمثل عاملاً مهماً في تطوير الفنون القتالية المختلطة، مضيفاً: «تتمتع الإمارات بثقافة راسخة في الجوجيتسو، ما يسهل انتقال الرياضيين إلى الفنون القتالية المختلطة، ونحن هنا لمساعدتهم على إتمام هذا الانتقال وتوفير الفرص التي تمكنهم من تطوير مسيرتهم الاحترافية».

وقارن بين تطور اللعبة في المنطقة وأوروبا، قائلاً: «في فرنسا توجد بطولة هيكساغون، وفي ألمانيا أوكتاغون، وفي بريطانيا كيج ووريورز. تمتلك هذه الدول ثقافة قوية في الفنون القتالية المختلطة، وبطولات قادرة على إعداد المقاتلين للانتقال إلى مستويات أعلى، بما فيها بطولة يو إف سي».

وأضاف: «كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفتقر إلى بطولة إقليمية تجمع مواهبها. توجد بطولات محلية، مثل محاربي الإمارات، التي تقوم بعمل استثنائي، لكن نشاطها يتركز في الإمارات. لذلك نسعى إلى بناء منظومة إقليمية أوسع تمنح المقاتلين العرب فرصاً أكبر للمنافسة والتطور».

تجارب عربية

واستشهد مازيت بالمقاتل المصري عمر الدفراوي، قائلاً: «بدأ عمر مسيرته معنا في رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجربته ملهمة للمقاتلين الآخرين».

وأشار كذلك إلى المقاتل الأردني نورس أبزاخ، باعتباره أحد الأسماء العربية التي تسعى الرابطة إلى دعم مسيرتها.

واختتم مازيت تصريحاته قائلاً: «مهمتنا هي مساعدة مقاتلي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الانتقال إلى المستوى التالي، ومن ثم الوصول إلى المنافسات العالمية».