فاز نادي دبي لكرة السلة على ضيفه أناضولو إفيس التركي بنتيجة 80 - 75، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في «كوكاكولا أرينا» بدبي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ»، محققاً فوزه الثامن هذا الموسم في البطولة.

حظيت المواجهة بحضور مميز، إذ شهد اللقاء خلفان بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، إضافة إلى النجم الإسباني بيب غوارديولا مدرب برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي السابق.

عانى دبي من بداية متعثرة، بعدما افتقد لاعبوه التركيز والفاعلية الهجومية، وارتكبوا سلسلة من الأخطاء استغلها الفريق التركي لفرض أفضليته وحسم الربع الأول 23 ـ 15.

وتحسن أداء أصحاب الأرض في الربع الثاني، بعدما نجحوا في الحد من الأخطاء ورفع نسقهم الهجومي، ليقلصوا الفارق تدريجياً قبل أن ينتزعوا التقدم للمرة الأولى، ويحسموا الربع 27 ـ 17، منهين الشوط الأول متقدمين بفارق نقطتين 42 ـ 40.

وواصل دبي أفضليته في الربع الثالث، مستفيداً من تحسن تنظيمه الدفاعي وفاعليته الهجومية، ليتفوق 17 ـ 15 ويوسع الفارق إلى أربع نقاط مع نهاية الربع 59 ـ 55.

واشتدت المنافسة في الربع الأخير، بعدما كثف أناضولو إفيس محاولاته للعودة في النتيجة، لكن دبي حافظ على تماسكه في اللحظات الحاسمة، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضيف انتصاره الثامن في البطولة.