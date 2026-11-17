نظّمت مؤسسة «تحقيق أمنية – الإمارات»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبالشراكة مع منظمة «UFC» ومدينة برجيل الطبية، زيارة إنسانية لعدد من نجوم الفنون القتالية المختلطة إلى الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، ضمن الفعاليات المصاحبة لأسبوع نزالات «UFC 333» الذي استضافته العاصمة أبوظبي.

وشارك في الزيارة نجوم «UFC» تريسي كورتيز، وسونغ يادونغ، وجان سيلفا، الذين تجولوا في أقسام الأطفال بمدينة برجيل الطبية، وقدموا لهم الهدايا والألعاب، والتقطوا معهم الصور التذكارية، في أجواء سادتها البهجة والتفاؤل.

وأكد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أن المبادرة تعكس أهمية الشراكات المجتمعية في دعم الأطفال الذين يواجهون تحديات صحية، مشيراً إلى أن الأبطال الحقيقيين ليسوا فقط من يتنافسون داخل الحلبة، بل أيضاً الأطفال الذين يواجهون أمراضهم بشجاعة وإصرار.

وأعرب عن تقديره للجهات المشاركة في تنظيم الزيارة، مؤكداً حرص المؤسسة على مواصلة التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وإدخال الفرح والأمل إلى قلوبهم، بما يسهم في دعمهم معنوياً خلال رحلتهم العلاجية.