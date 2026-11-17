تشهد انطلاقة موسم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، سلسلة من الأرقام السلبية والمفاجآت غير المتوقعة، بعدما دخلت عدة فرق ونجوم دائرة الإخفاق، بين بدايات كارثية، وتراجع تهديفي، وانهيارات دفاعية، في مشهد يعكس صعوبة البداية لبعض الأسماء والفرق المرشحة لتقديم مستويات أفضل.

وللمرة الأولى منذ موسم 1997-1998، بدأت أربعة فرق المنافسات بتحقيق انتصار واحد أو أقل خلال أول 10 مباريات، وهي ميلووكي باكس وساكرامنتو كينغز ويوتا جاز وشيكاغو بولز.

وتراجع رصيد ميلووكي ويوتا إلى انتصار واحد مقابل 13 هزيمة لكل منهما، فيما حقق ساكرامنتو انتصاراً واحداً مقابل 12 خسارة، بعدما خسر مبارياته الثماني الأولى على أرضه.

أما شيكاغو، فحاول تصحيح المسار بفوزين متتاليين رفعا رصيده إلى 3 انتصارات مقابل 9 هزائم.

وفي دالاس، سجل الفريق واحدة من أسوأ البدايات في تاريخ مبارياته، بعدما خسر أمام بوسطن سيلتيكس 94-131، عقب تأخره بفارق 33 نقطة في الربع الأول، الذي انتهى بنتيجة 42-9.

واكتفى مافريكس بتسجيل سلتين من أصل 18 محاولة، وأخفق في محاولاته الثماني للتسجيل من خارج القوس، ليمنح بوسطن أكبر تقدم له بعد ربع أول في تاريخه، وثاني أكبر فارق من نوعه في تاريخ الدوري.

وعلى مستوى النجوم، عاش تراي يونغ ليلة استثنائية بالسلب، بعدما أنهى مباراته رقم 512 في مسيرته دون تسجيل أي نقطة للمرة الأولى، خلال خسارة واشنطن ويزاردز أمام هيوستن 119-147.

واكتفى اللاعب بثماني تمريرات حاسمة واستحواذين على الكرة، مع إخفاقه في محاولاته الخمس للتسجيل.

ويعاني يونغ تراجعاً واضحاً، بعدما انخفض معدله إلى 18.3 نقطة، بنسبة نجاح بلغت 38.3 % من الملعب و30.4 % من الثلاثيات، فيما تلقى فريقه سبع هزائم متتالية.

ويبدو شارلوت هورنتس من أكثر الفرق معاناة هجومياً، بمعدل 99.1 نقطة في المباراة، وهو الأدنى في الدوري، مع نسبة نجاح لا تتجاوز 40 % من الملعب، وفقدان 19.5 كرة في المباراة، كما سجل أقل من 100 نقطة في ست مباريات، بينها 79 نقطة أمام واشنطن.

وامتد التراجع إلى عدد من اللاعبين، أبرزهم سكوت هندرسون لاعب بورتلاند، الذي انخفض معدله إلى 8.6 نقاط مقابل 14.2 الموسم الماضي، ومايلز تيرنر لاعب ميلووكي بمعدل 7.4 نقاط، وميكال بريدجز الذي تراجع من 14.4 إلى 6.9 نقاط، كما انخفض معدل جيمس هاردن مع كليفلاند إلى 16.9 نقطة، مقابل 23.6 نقطة في الموسم السابق.

أما نيو أورليانز بيليكانز، فقدم واحدة من أسوأ الصور الدفاعية، بعدما استقبلت شباكه 422 نقطة في ثلاث مباريات، بمعدل 140.7 نقطة، أمام كليبرز وغولدن ستيت وبروكلين. وتضمنت السلسلة خسارة ثقيلة أمام غولدن ستيت بفارق 51 نقطة، هي الأكبر في تاريخ النادي خلال الموسم المنتظم، كما فشل الفريق في الفوز بأي من الأرباع الـ12 التي خاضها في المباريات الثلاث، ليكشف عن أزمة دفاعية تهدد مسيرته في الموسم الحالي.