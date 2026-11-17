نظّم مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، السبت الماضي، فعالية «مغامرات إرادة 2026» في حديقة مشرف بدبي، في إطار جهوده لتعزيز الوعي المجتمعي بمرض الإدمان، وترسيخ ثقافة التعافي، والحد من الوصمة المرتبطة به، من خلال توظيف الرياضة والأنشطة التفاعلية وسيلة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب.

أقيمت الفعالية تحت شعار «معاً نتحدى، معاً نلهم، معاً نصنع الإرادة»، واستقطبت 350 مشاركاً، توزعوا بين 200 مشارك في سباق الدراجات الجبلية، و150 مشاركاً في سباق المسار الجبلي، وشهدت مجموعة من الأنشطة الرياضية والمجتمعية، أبرزها «تحدي إرادة للدراجات الجبلية»، الذي تضمن مسافتين بطول 30 كيلومتراً للرجال و15 كيلومتراً للسيدات، إلى جانب «تحدي مسارات الإرادة»، الذي قدم تجربة تفاعلية جمعت بين المشي والتحديات الذهنية والأنشطة التحفيزية، من خلال محطات متنوعة عززت مفاهيم الإرادة والمثابرة والقدرة على تجاوز التحديات.

شهد تحدي الدراجات الجبلية منافسات ضمن سبع فئات، خُصص لها 21 جائزة نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب الميداليات التقديرية، فيما أتيحت للمشاركين في تحدي مسارات الإرادة فرصة الدخول في سحب على جوائز قيمة بعد استكمال محطاته.

تضمنت الفعالية كذلك أنشطة تفاعلية ورسائل توعوية سلّطت الضوء على أهمية الدعم الأسري والمجتمعي للمتعافين، وعززت مفهوم أن الإدمان مرض قابل للعلاج، وأن التعافي ممكن من خلال التدخل العلاجي المناسب والمساندة والاستمرارية.

تأتي «مغامرات إرادة 2026» ضمن المبادرات المجتمعية التي ينفذها المركز للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والجهات الحكومية، وتوظيف الأنشطة الرياضية والترفيهية في نشر رسائل الأمل والتعافي، وترسيخ المسؤولية المجتمعية في دعم المتعافين وأسرهم.