في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الشطرنج وتعزيز حضوره في البيئة المدرسية، نظّمت مدرسة المدار الدولية، بالتعاون مع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، النسخة الثانية من بطولة «روح الاتحاد» للشطرنج، بمشاركة أكثر من 120 طالباً وطالبة يمثلون أكثر من 25 مدرسة من مدينة العين وخارجها، وسط أجواء تنافسية مميزة عكست الاهتمام المتزايد برياضة الشطرنج بين طلبة المدارس.

جاء تنظيم النسخة الثانية امتداداً للنجاح الذي حققته البطولة في نسختها الأولى العام الماضي، والتي شهدت مشاركة 90 لاعباً ولاعبة من 16 مدرسة، حيث سجّلت النسخة الحالية نمواً ملحوظاً في أعداد المدارس والمشاركين، بما يعكس نجاح التعاون بين المؤسسات التعليمية والرياضية في توسيع قاعدة ممارسي الشطرنج، واكتشاف المواهب الواعدة وتنمية مهارات التفكير والتركيز والتخطيط الاستراتيجي لدى الطلبة.

شهدت البطولة منافسات قوية في ثلاث فئات دراسية، إلى جانب فئة مخصصة لأصحاب الهمم، في خطوة تعكس الحرص على تعزيز الدمج المجتمعي وإتاحة فرص المشاركة الرياضية لمختلف فئات الطلبة، فيما أُقيمت المنافسات تحت إشراف الحكم الدولي أحمد النعيمي، الحكم الرئيسي للبطولة.

أسفرت نتائج البطولة في فئة الصفوف من الأول إلى الرابع عن تتويج كايل إيثان بالمركز الأول، ومحمد سعيد الأحبابي بالمركز الثاني، وراشد الكلباني بالمركز الثالث. وفي فئة الصفوف من الخامس إلى الثامن، أحرز عبدالرحمن هيثم المركز الأول، وجاء محمد محمد أسامة في المركز الثاني، والوليد النيادي في المركز الثالث.

أما فئة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، فقد شهدت تتويج خليفة طلال البلوشي بالمركز الأول، وأحمد طارق بالمركز الثاني، وليث وسام بالمركز الثالث، فيما حقق حمد جاسم المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، وحل حمد عادل في المركز الثاني.

في ختام البطولة، جرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بحضور سناء ثابت، مديرة مدرسة المدار الدولية، والدكتورة خيال العلاق، نائبة مديرة المدرسة، وفرح المغربي، مديرة المرحلة الابتدائية، ورجائي السوسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وزينب المعمري، المسؤولة الفنية بالنادي.

تأتي البطولة ضمن جهود نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية لتعزيز انتشار اللعبة في المدارس، ودعم المبادرات التعليمية والرياضية الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشطرنجية في سن مبكرة وصقل قدراتها، بما يسهم في إعداد جيل جديد من اللاعبين الواعدين، وترسيخ الشطرنج باعتباره وسيلة لتنمية القدرات الذهنية وتعزيز الروح الرياضية بين الطلبة.