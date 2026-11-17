تستعد سائقة الراليات الإماراتية نورا الجساسي للمشاركة في تحدي أبوظبي الصحراوي 2026، لتصبح أول امرأة إماراتية تخوض منافسات الرالي، والوحيدة بين السائقات المسجلات لدى الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» في نسخة العام الجاري.

وأكدت الجساسي أن مشاركتها في تحدي أبوظبي الصحراوي تمثل تحقيقاً لطموح عملت من أجله منذ نحو ثلاثة أعوام، مشيرة إلى أن خوض المنافسات في صحراء الإمارات يحمل أهمية خاصة بالنسبة إليها.

وأوضحت أنها أمضت أكثر من عام في الاستعداد للتعامل مع طبيعة الكثبان الرملية والتضاريس الصعبة، وما تتطلبه من جاهزية بدنية وذهنية ومهارات ملاحية، إلى جانب القدرة على مواجهة التحديات الفنية والميكانيكية خلال مراحل السباق.

وأضافت أن تحدي أبوظبي الصحراوي يمثل انتقالاً إلى مستوى متقدم من منافسات الراليات الصحراوية الطويلة «رالي ريد»، إذ تمتد منافساته خمسة أيام، مقارنة بثلاثة أيام في سباقات «الباها»، ما يتطلب استعدادات مختلفة وقدرة أكبر على التحمل والتعامل مع ظروف السباق.

وأشارت الجساسي إلى أن مشاركتها في بطولة الشرق الأوسط للراليات 2026 لم تحقق جميع طموحاتها، بسبب زيادة عدد المشاركين والتحديات الفنية التي واجهتها سيارتها خلال المنافسات، رغم حرصها على توفير الدعم الميكانيكي اللازم.

وأكدت أنها استفادت من هذه التجربة في إعادة بناء فريقها، والاستعانة بعناصر تمتلك خبرة في الراليات، بما يعزز جاهزيتها للمنافسة في البطولات المقبلة.

وكشفت الجساسي أنها حققت المركز الثالث في فئة «T4» خلال مشاركتها في رالي دبي، والمركز الرابع في رالي قطر، رغم تعرض سيارتها لمشكلات فنية أثرت على مشاركتها.

وأوضحت أن هذه التجارب أسهمت في تعزيز خبرتها في إدارة الفريق والتعامل مع ظروف السباقات، وساعدتها على تطوير استعداداتها لخوض تحدي أبوظبي الصحراوي.