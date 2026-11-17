حصد منتخب الإمارات للشباب للمواي تاي 17 ميدالية ملونة، بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات، في بطولة العالم للمواي تاي للشباب 2026، التي استضافتها مدينة أولمبيا اليونانية خلال الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر الجاري.

وشارك المنتخب في البطولة بقائمة ضمت 13 لاعباً ولاعبة في منافسات الحلبة والبساط «المواي تاي تكنيكال»، وقدم لاعبوه مستويات متميزة أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، الذي يؤكد تطور رياضة المواي تاي الإماراتية وقدرتها على المنافسة في مختلف المحافل الدولية.

وأكد عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن الإنجاز جاء ثمرة للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين.

وقال: «نتوجه بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة الإنجاز العالمي الذي حققه منتخبنا للشباب في اليونان، والذي يُعد ثمرة لدعمها المستمر ورعايتها المتواصلة للرياضة والرياضيين، ونهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، تقديراً لدعمها الكبير ورؤيتها السديدة لمسيرة تقدم المواي تاي عالمياً».

وأضاف أن الأداء الفني المتميز لأبطال الإمارات في بطولة العالم جاء نتيجة العمل المتواصل وبرامج الاتحاد لإعداد اللاعبين، مشيراً إلى أن حصد 17 ميدالية، من بينها 7 ذهبيات، يؤكد قوة قاعدة المواهب في رياضة المواي تاي، والجهود التي تبذلها الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون لتمثيل الدولة بأفضل صورة.

وشدد النيادي على مواصلة العمل لتطوير المنتخبات الوطنية وصقل قدرات اللاعبين، والاستفادة من المشاركات الدولية في إعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على مواصلة الإنجازات ورفع علم الإمارات على منصات التتويج القارية والعالمية.

وعلى صعيد النتائج التفصيلية، أحرز لاعبو الإمارات 6 ميداليات في منافسات الحلبة، بواقع 3 ذهبيات و3 برونزيات، مقابل 11 ميدالية في منافسات البساط، توزعت بين 4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين.

وتُوج اللاعب عبدالعزيز البرغوث بجائزة أفضل لاعب في فئة تحت 14 عاماً، بعد المستوى الفني المتميز الذي قدمه خلال المنافسات.

وجاءت ذهبيات منافسات الحلبة الثلاث عبر عبدالعزيز البرغوث في فئة تحت 14 عاماً لوزن 71 كجم، ومحمد كريم الشعري في فئة تحت 18 عاماً لوزن 67 كجم، وراكان أبو يوسف في فئة تحت 16 عاماً لوزن 63.5 كجم.

وأحرز الميداليات البرونزية الثلاث كل من عزيز الحمادي في فئة تحت 16 عاماً لوزن 60 كجم، وهالة البدوي في الفئة نفسها لوزن 54 كجم، وعمار ياسر في فئة تحت 14 عاماً لوزن 56 كجم.

وفي منافسات البساط «المواي تاي تكنيكال»، حقق المنتخب 4 ميداليات ذهبية، تُوج بها آدم أبو ظاهر في فئة تحت 16 عاماً لوزن 42 كجم، ومحمد بلال في الفئة نفسها لوزن 57 كجم، ومحمد أبو ظاهر في فئة تحت 18 عاماً لوزن 57 كجم، ومحمد كريم الشعري، الذي أضاف ذهبيته الثانية في البطولة بإحرازه المركز الأول في فئة تحت 18 عاماً لوزن 67 كجم.

ونال الميداليات الفضية الخمس كل من هالة البدوي، ويحيى الأصولي، وجود حسين، وراكان أبو يوسف، وعزيز الحمادي، فيما أحرز يونس الخوري وعمار ياسر الميداليتين البرونزيتين.

وشهدت البطولة مشاركة خمسة حكام دوليين من الإمارات في إدارة النزالات، هم محمد سالم المحضار، وراشد حسن آل علي، وأحمد محمد الخشوعي، ومشاري صالح المنصوري، وإبراهيم أحمد المرزوقي، في تأكيد لحضور الكوادر التحكيمية الإماراتية على المستوى الدولي.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى أبوظبي عبر مطار زايد الدولي، برئاسة ياسر سالم الساعدي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، حيث حظيت باستقبال من علي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأسر اللاعبين، الذين قدموا التهاني للبعثة بالإنجاز العالمي.