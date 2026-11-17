أكد الاتحاد الدولي للترايثلون حرصه على تطوير شراكته الاستراتيجية طويلة الأمد مع «مدن»، بما يسهم في تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي، واستقطاب أعداد أكبر من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

وقال أنطونيو أريماني، رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن جزيرة الحديريات أصبحت إحدى الوجهات الرئيسية ضمن سلسلة بطولات الاتحاد العالمية، مشيراً إلى أن أبوظبي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، تمثل وجهة مفضلة للرياضيين واستضافة المنافسات الدولية.

وأضاف أن موقع استضافة بطولة العالم للترايثلون في جزيرة الحديريات يتمتع بمقومات متميزة تؤهله لاستضافة المزيد من المنافسات مستقبلاً، في ظل التطوير المتواصل الذي تشهده الجزيرة، موضحاً أن الاتحاد وجد في «مدن» شريكاً استراتيجياً يسهم في الارتقاء بالفعاليات الرياضية وتطويرها.

وأوضح أريماني أن منافسات الحديريات تقام في بيئة طبيعية مفتوحة، ما يتطلب المحافظة على البيئة واستدامة المواقع، مؤكداً أن التعاون مع «مدن» يتيح تنظيم الفعاليات وفق أعلى المعايير البيئية التي يلتزم بها الاتحاد الدولي في جميع بطولاته.

وأشار إلى أن الشراكة طويلة الأمد مع «مدن» ستسهم في إدراج أبوظبي ضمن الجولة العالمية الجديدة للترايثلون، التي ستحتضن منافسات التأهل الأولمبي لفئتي T50 وT100، بما يعزز فرص استضافة المزيد من الفعاليات، ويوسع نطاق انتشارها، ويرفع مستوى التغطية التلفزيونية العالمية.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون عن تطلعه إلى أن تتحول أبوظبي من وجهة لاستضافة السباقات إلى مركز عالمي للتدريب واستقطاب الرياضيين على مدار العام، بما يعزز مكانتها في رياضة الترايثلون الدولية.