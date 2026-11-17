تستضيف العاصمة أبوظبي، بعد غد الخميس، فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم 2026، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف تعزيز الرياضة الشاملة وتمكين أصحاب الهمم وتوسيع مشاركتهم في الأنشطة الرياضية.

ويأتي تنظيم المهرجان امتداداً للمبادرات المجتمعية التي ينفذها نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع شركائه، انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ قيم الدمج وتكافؤ الفرص، وإتاحة ممارسة الرياضات البحرية لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز دور الرياضة في تنمية القدرات وبناء الثقة بالنفس.

وأكد النادي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن استمرار تنظيم المهرجان للعام الخامس على التوالي يعزز نجاح الشراكة بين النادي وهيئة زايد لأصحاب الهمم ومجلس أبوظبي الرياضي، وحرص الجهات الثلاث على استدامة المبادرات الرياضية المجتمعية، واكتشاف المواهب وتطوير المهارات وتشجيع أصحاب الهمم على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة، إلى جانب نشر الوعي بأهمية توفير بيئة رياضية دامجة ومحفزة.

ويتضمن المهرجان برنامجاً متنوعاً يشمل منافسات الكاياك الشاطئي والإبحار الشراعي والكاياك، بما يوفر للمشاركين فرصة خوض تجارب رياضية تسهم في تنمية مهاراتهم البدنية والفنية، وتعزيز روح الفريق والتفاعل الإيجابي بينهم.

وتبدأ فعاليات المهرجان في التاسعة صباحاً باستقبال المشاركين وإنهاء إجراءات التسجيل، يعقبها الاجتماع التعريفي في العاشرة صباحاً، فيما تنطلق منافسات الكاياك الشاطئي عند الساعة العاشرة والنصف، وتستمر حتى الثانية عشرة ظهراً.

وتستأنف المنافسات في الثانية بعد الظهر بإقامة سباقات الإبحار الشراعي حتى الثالثة والنصف عصراً، تليها سباقات الكاياك حتى الرابعة والنصف، قبل إقامة نهائيات الكاياك الشاطئي، فيما يختتم المهرجان بحفل تكريم الفائزين والمشاركين في الخامسة مساءً.

وأكد خليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم يجسد التزام النادي بتعزيز مفهوم الرياضة الشاملة، وتوفير بيئة رياضية تتيح لأصحاب الهمم إبراز قدراتهم ومواهبهم، مشيراً إلى أن وصول المهرجان إلى نسخته الخامسة يؤكد استمرارية المبادرة وأهميتها في توسيع قاعدة المشاركة في الرياضات البحرية.

وأوضح أن النادي يهدف من المهرجان إلى تقديم تجربة رياضية متكاملة تمنح أصحاب الهمم الفرصة لإظهار إمكاناتهم، وخوض منافسات تعزز ثقتهم بأنفسهم وتنمي مهاراتهم، إلى جانب اكتشاف المواهب وتشجيع المشاركين على مواصلة ممارسة الرياضات البحرية، بما يسهم في بناء مجتمع رياضي أكثر شمولاً واستدامة.

وأشاد السويدي بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الجهات المشاركة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح المهرجان وتطوير برامجه، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية الشاملة.