تنطلق غداً الأربعاء، على ميدان الفلاح في أبوظبي، منافسات الجولة الثانية من سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 400 متر، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين ضمن مسابقات اتحاد الإمارات للصقور، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

وتأتي الجولة الثانية استكمالاً للجولة الأولى التي أقيمت مؤخراً لمسافة 300 متر، وشهدت مشاركة واسعة لنخبة الصقارين من مختلف إمارات الدولة، ومنافسات قوية على المراكز الأولى.

وتشهد منافسات غد الأربعاء إقامة أشواط فئة «العامة مفتوح» لفئتي «جير بيور» و«جير شاهين – فرخ»، فيما تتواصل المنافسات بعد غد الخميس بإقامة أشواط فئة «العامة مفتوح» لفئتي «قرموشة جير» و«جير تبع – فرخ».

وأعلن نادي أبوظبي للصقارين، في بيان، اكتمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية لانطلاق الجولة الثانية، التي تتضمن أيضاً شوطين إضافيين لفئتي «حر» و«شاهين» إنتاج مزارع ضمن فئة العامة.

وأوضح النادي أن السباقات تشمل عدداً من فئات الصقور، أبرزها «جير تبع» و«جير شاهين» و«جير بيور» و«قرموشة جير»، على أن توزع الأشواط بين فئتي «العامة مفتوح» و«العامة مُلّاك».

وأكد سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 400 متر تمثل مرحلة جديدة ضمن أجندة الموسم، في إطار جهود اتحاد الإمارات للصقور لتنظيم الفعاليات التي تسهم في المحافظة على الموروث الوطني الأصيل.

وأشار إلى حرص نادي أبوظبي للصقارين على دعم السباقات وتوفير بيئة محفزة لمختلف فئات المجتمع للمشاركة، بما يسهم في إثراء المنافسات وإنجاح الفعاليات التي يستضيفها النادي.