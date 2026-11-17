حقق فريق الشارقة للشراع، التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، المركز الثالث في الفئة الأولى ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكومودور للشراع، التي نظمها نادي دبي للشراع أمس الأول، بمشاركة 13 فريقاً من أبرز فرق سباقات القوارب الشراعية ذات العارضة الثابتة (Keelboats) على مستوى الدولة.

وجاء هذا الإنجاز في الموسم الأول للفريق، الذي نجح في الصعود إلى منصة التتويج للمرة الأولى، بعدما طور نتائجه خلال مشاركاته في البطولة، إذ حل رابعاً في ظهوره الأول، قبل أن يتقدم إلى المركز الثالث في الجولة الثانية، ليحصد المركز الثالث في الترتيب العام.

وأعرب الشيخ فاهم القاسمي، قائد الفريق، عن اعتزازه بالإنجاز، مثمناً الدعم الذي يقدمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية منذ مرحلة تأسيس الفريق.

وأكد أن الصعود إلى منصة التتويج في ثاني مشاركة جاء ثمرة عام من العمل والإعداد المتواصل، والتزام جميع أعضاء الفريق بروح العمل الجماعي، موجهاً الشكر والتقدير إلى نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على دعمه المستمر في تأسيس الفريق وتطوير قدراته.

وأعرب الشيخ فاهم القاسمي عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة إلى تنظيم سباق للشراع في إمارة الشارقة، لإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للتعرف عن قرب إلى هذه الرياضة البحرية.

وأكد أن الإنجاز ينسجم مع توجهات نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضات البحرية، والارتقاء بمستويات التنافسية فيها، وتعزيز حضور الإمارة في البطولات المحلية، من خلال استقطاب المواهب الوطنية وتأهيلها وفق برامج تدريبية متخصصة تواكب متطلبات المنافسات.