أكد عبد الله الزعابي، مدير بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أن النسخة الـ18 من البطولة انطلقت بمشاركة واسعة وحضور جماهيري كبير، مع تجاوز عدد اللاعبين 10 آلاف مشارك يمثلون أكثر من 130 دولة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تؤكد المكانة المتميزة التي وصلت إليها البطولة، والإقبال المتزايد عليها نسخة بعد أخرى، وثقة العالم في أبوظبي وقدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وإنجاحها.

وقال الزعابي إن الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته البطولة منذ يومها الأول برهن على نجاحها في استقطاب شرائح واسعة من المجتمع، وارتباط الجمهور برياضة الجوجيتسو وحرصه على متابعة منافساتها، مشيراً إلى أن التواصل المستمر بين الجماهير والاتحاد واللجنة المنظمة يمثل جانباً مهماً من نجاح الحدث، خصوصاً مع تلقي إشادات بالتنظيم، إلى جانب ملاحظات ومقترحات تسهم في تطوير النسخ المقبلة.

وأشار الزعابي إلى أن البطولة لا تقتصر على المنافسات الرياضية، موضحاً أنها تقدم تجربة متكاملة للزوار من خلال الفعاليات المصاحبة التي تتنوع بين الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إلى جانب مشاركة وزارة الداخلية وعدد من الشركاء الذين أسهموا في إثراء تجربة الجمهور وتوفير خيارات متنوعة للعائلات والزوار، بما يتيح لهم الاستمتاع بالأنشطة المصاحبة خلال فترات الاستراحة بين النزالات.

وأوضح أن المنافسات شهدت مستويات فنية قوية منذ اليوم الأول، مع توقعات بارتفاع وتيرتها خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في فئتي الهواة والمحترفين ومنافسات الكبار التي تحظى باهتمام واسع، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين وفرق العمل التنظيمية، ومواصلة تقديم نسخة ناجحة تليق بمكانة البطولة وسمعتها.