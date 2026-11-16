تحت رعاية فلاح بن زايد.. نادي غنتوت ينظم كأس الاتحاد للبولو بمشاركة 10 فرق

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ينظم النادي بطولة كأس الاتحاد للبولو 2026، احتفاءً بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات، خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 10 فرق تضم نخبة من اللاعبين.

وتقام منافسات البطولة بمستوى هانديكاب يتراوح بين 4 و6 أهداف، وتشهد تنافسا بين فرق غنتوت، والحبتور، وبنسالي، وليجاسي، وغرغار، وبن دري، وإيكويتي خورشيد، وأنكورا لامار، ومغيرات تمام، وأبوظبي.

وأسفرت قرعة المنافسات عن مباريات قوية تمهيدا لانطلاق البطولة يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر بلقاء فريقي مغيرات تمام وغرغار على ملعب نادي دبي للفروسية والبولو، الذي يشارك نادي غنتوت في استضافة عدد من مباريات البطولة.

وقال سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، إن تنظيم البطولة يجسد رؤية وتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وحرص سموه على أن تحظى المناسبات الوطنية بمكانة خاصة في أجندة رياضة البولو، حتى تكون البطولات الرياضية مناسبة للاحتفاء بإنجازات الوطن وتعزيز قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الإماراتية.

وأكد المنصوري، أن الاحتفاء بعيد الاتحاد من خلال رياضة البولو يحمل دلالات وطنية عميقة، تعكس ارتباط رياضات الفروسية بتاريخ الإمارات وتراثها الأصيل، مشيراً إلى أن ما حققته الرياضة الإماراتية من تطور وحضور على المستويين الإقليمي والدولي يمثل أحد الشواهد على مسيرة الإنجازات التي تحققت في ظل الاتحاد، وما وفرته القيادة الرشيدة من دعم ورعاية للرياضة والرياضيين.

من جانبه، أوضح أحمد علي النعيمي، المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أن تنظيم بطولة كأس الاتحاد للبولو 2026 يأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، التي ترتكز على ترسيخ الحضور الوطني والمجتمعي لرياضة البولو، وإعطاء المناسبات والمهرجانات الوطنية مكانة خاصة ضمن أجندة النادي الرياضية، بما يعزز ارتباط هذه الرياضة العريقة بهوية دولة الإمارات وإرثها الحضاري والثقافي.

وأضاف النعيمي، أن كأس الاتحاد تعد أولى بطولات الموسم وفق مستوى هانديكاب يتراوح بين 4 و6 أهداف، ما يمنح المنافسات طابعاً فنياً وتنافسياً مميزاً، في ظل مشاركة عشرة فرق تضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، موضحا أن هذا التنوع يعكس الثقة بالمستوى التنظيمي لبطولات البولو، ويسهم في إثراء المنافسة وتوفير فرص أكبر للاحتكاك وتبادل الخبرات بين اللاعبين، مشيرا إلى التعاون مع نادي دبي للفروسية والبولو في استضافة المباريات، بما يجسد روح التكامل بين الأندية والمؤسسات الرياضية.