عبدالله الشرقي يتوّج الفائزين ببطولة «أميركية الشارقة» للقوة البدنية

توّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفرق الفائزة في بطولة الجامعة الأميركية في الشارقة للقوة البدنية، بحضور هيفاء إسماعيل، المديرة التنفيذية لشؤون الرياضة والمشاركة والقيادة في الجامعة، وسلمى البوسعيدي، مديرة إدارة الأنشطة الرياضية والترفيهية الطلابية في الجامعة، وسولومون أروباراييل، مدير العمليات واللياقة البدنية .

أقيمت منافسات البطولة في المركز الرياضي للجامعة على مدار يومين بمشاركة 72 طالباً وطالبة، بواقع 40 مشاركًا في منافسات الرجال و32 مشاركة في منافسات السيدات، بما في ذلك الضيوف المشاركين. مثّل المشاركون 10 جامعات، منها 9 جامعات في منافسات الرجال و6 جامعات في منافسات السيدات، مع احتساب كل جامعة مرة واحدة دون تكرار الجامعات التي شاركت فرقها بصفة ضيف.

من جهته، هنأ الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين، معربًا عن شكره وتقديره إلى الجامعة الأميركية في الشارقة على تعاونها المهم في دعم تطور رياضة القوة البدنية، من خلال تعزيز حضورها في المجتمع الطلابي، وتشجيع الطلبة على ممارستها والمشاركة في منافساتها.

وضمن نتائج البطولة، حصد فريقا الجامعة الأميركية في الشارقة للرجال والسيدات العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة في البطولة. ففي الترتيب العام لفرق السيدات، أحرزت الجامعة الأميركية في الشارقة المركز الأول برصيد 50 نقطة، تلتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ثم جامعة الشارقة في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وفي الترتيب العام لفرق الرجال، أحرز معهد روتشستر للتكنولوجيا في دبي المركز الأول برصيد 53 نقطة، وجاءت الجامعة الأميركية في الشارقة في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، وحلّت جامعة برمنغهام دبي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وأشرف على تنظيم البطولة كابتن سالم حسن منسق قسم اللياقة البدنية بالجامعة، والسكرتير الفني في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عبدالمجيد يزبك، ورئيس لجنة حكام القوة البدنية إبراهيم العلي، ونخبة من الإداريين والمدربين.

من جانبه، أعرب مدير البطولة كابتن سالم حسن، عن شكره وتقديره إلى مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة على دعمهم ورعايتهم، وحرصهم على تعزيز النشاط الرياضي الجامعي، كما ثمّن التعاون المثمر مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية لإنجاح البطولة، مشيداً بالمستوى الفني الذي قدّمه اللاعبون واللاعبات، وما أظهروه من جاهزية وتنافس قوي وروح رياضية عالية.