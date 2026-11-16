بطولات فزاع لأصحاب الهمم تطلق «دولية الدراجات الهوائية»

أعلنت بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم عن إطلاق بطولة فزاع الدولية للدراجات الهوائية التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري بمضمار ميدان بدبي، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي.



وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تقام بتوجيهات «القيادة الرشيدة»، بما يعزز مكانة دبي وجهة رياضية عالمية لإقامة أبرز وأهم البطولات الدولية، في مختلف الألعاب ومدينة صديقة للدراجات.



ويشارك في النسخة الأولى نخبة من الدراجين، في مقدمتهم البطل البارالمبي الهولندي، دانيال أبراهام جبرو، الحائز على ذهبيتي الدورات البارالمبية، و8 ألقاب عالمية المشارك في دورات ريو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024.



وقال ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: «عندما وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإقامة بطولات فزاع لأصحاب الهمم لأول مرة عام 2009 كان يهدف لدمج فئة أصحاب الهمم في المجتمع عبر بوابة الرياضة، لتصبح بطولات فزاع نموذجا رائداً وملهماً لأصحاب الهمم ومركزاً للتميز الرياضي».



وأضاف: «عندما نتذكر انطلاقة البطولة في نسخها الأولى، ونقارنها بما وصلت إليه اليوم، ندرك حجم التحول الذي تحقق في رياضة أصحاب الهمم، في أعداد المشاركين وتنوع الفئات ومستويات المنافسة، وأصحبت (فزاع) موعداً ينتظره أبطال العالم، وهو ما يُحمّلنا مسؤولية مضاعفة الجهد لمواصلة التطوير والمحافظة على الثقة التي اكتسبناها على امتداد السنوات الماضية».



من جانبه، وجه ماجد العصيمي، مدير الحدث، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعم ومتابعة سموه لكل تفاصيل بطولات فزاع وتوجيهاته المستمرة بالتطوير واستحداث ألعاب جديدة والتي أسهمت بشكل كبير في التطوير، إذ باتت بطولات فزاع الخيار الأول لكل لاعب ومدرب من مختلف دول العالم.



وقال: «نجحت دبي في ترسيخ مكانتها في رياضة أصحاب الهمم بفضل قدرتها على استضافة البطولات والفعاليات وتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات هذه الفئة واللجان البارالمبية».



وكشف العصيمي أن «دبي لأصحاب الهمم» يعد أول نادٍ أشهر لعبة الدراجات لأصحاب الهمم عام 2020، مشيراً إلى أن البطلة سلامة الخاطري أول فتاة إماراتية تشارك في الدراجات الهوائية وتحصل على الميدالية الذهبية على المستوى القاري.

بدورهما، أعرب عبدالله البلوشي وسلامة الخاطري عن فخرهما بالوجود في حدث بحجم «فزاع»، آملين في أن تكون لهما بصمة في النسخة الأولى.