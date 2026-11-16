انطلاق الجولة التأهيلية الأولى لكأس الإمارات للمواي تاي في أبوظبي غداً

تنطلق، غداً الثلاثاء، منافسات الجولة التأهيلية الأولى لكأس الإمارات للمواي تاي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي، وتستمر حتى الخميس المقبل، ضمن روزنامة «موسم أبطال الإمارات» 2026-2027، بمشاركة أندية إمارة أبوظبي.

وتمثل كأس الإمارات إحدى المحطات الرئيسية ضمن الموسم، بما توفره من مسار تنافسي متواصل أمام اللاعبين والأندية، يدعم خطط الاتحاد لتطوير المستويات الفنية وتعزيز فرص اكتشاف المواهب وتأهيلها للمراحل التنافسية المتقدمة.

وتقام البطولة عبر ثلاث محطات تنافسية، تبدأ بالجولة التأهيلية الأولى في أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، في حين تستضيف دبي الجولة التأهيلية الثانية خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، بمشاركة أندية دبي والإمارات الشمالية، وصولاً إلى النهائيات التي تستضيفها العاصمة أبوظبي يومي 23 و24 يناير 2027.

وتحدد جولة أبوظبي أول المتأهلين إلى المرحلة النهائية للكأس، إذ يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني في كل فئة إلى النهائيات، قبل استكمال قائمة المتأهلين عبر الجولة الثانية في دبي، ضمن نظام تنافسي متدرج يربط بين المحطات التأهيلية والمرحلة النهائية ويحدد مسار المنافسة نحو لقب الكأس.

وتوزع منافسات كأس الإمارات للمواي تاي على 24 فئة للرجال والسيدات، ضمن فئتين عمريتين تشملان فئة الكبار من 17 إلى 40 عاماً، وفئة تحت 24 عاماً من 17 إلى 23 عاماً، بما يتيح مشاركة واسعة للاعبين في مختلف الأوزان المعتمدة.

وتقتصر مشاركة كل لاعب على جولة تأهيلية واحدة وفق التوزيع الجغرافي المعتمد للنادي الذي يمثله، ومع اكتمال جولتي أبوظبي ودبي تضم المرحلة النهائية أربعة متأهلين في كل فئة، بإجمالي 96 لاعباً ولاعبة يتنافسون على ألقاب الكأس.

وتقام المرحلة النهائية بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي متصدر كل فئة في جولة أبوظبي مع صاحب المركز الثاني في جولة دبي، في حين يواجه متصدر جولة دبي وصيف جولة أبوظبي، على أن يتأهل الفائزان إلى النزال النهائي، في حين يتنافس الخاسران على المركز الثالث.

كما يشمل نظام البطولة منافسة خاصة على مستوى الأندية، من خلال احتساب النقاط وفق النتائج النهائية التي يحققها لاعبو كل نادٍ، ليتوج صاحب المركز الأول بكأس البطولة، ويحصل صاحب المركز الثاني على الدرع، في حين ينال صاحب المركز الثالث الوسام، إلى جانب الجوائز المالية المخصصة لأبطال الفئات والأندية الثلاثة الأولى.

وتبدأ نزالات الجولة غداً عند الساعة الخامسة مساءً وفق القرعة المعتمدة، في حين تتواصل المنافسات يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر في التوقيت ذاته، وسط تنافس لاعبي أندية أبوظبي على حجز بطاقات التأهل إلى المرحلة النهائية.

وتختتم منافسات الجولة يوم الخميس، بإقامة النزالات النهائية ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، على أن يعقب ختام آخر نزال إعلان اللاعبين واللاعبات المتأهلين إلى نهائيات كأس الإمارات للمواي تاي.