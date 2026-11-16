ختام بطولة الإمارات للويك بورد والويك سيرف

اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية منافسات بطولة الإمارات للويك بورد والويك سيرف، التي أقيمت على كاسر أمواج بأبوظبي، من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة متسابقين من 10 دول، بينهم 25 مشاركاً من دولة الإمارات، تنافسوا ضمن 13 فئة.

وفي نتائج الويك بورد، أحرز منصور عارف المرزوقي المركز الأول في فئة المبتدئين للرجال برصيد 36.9 نقطة، تلاه حمد سالم الشرهان النعيمي برصيد 31 نقطة، ثم إيوانيس تسافوس برصيد 25.4 نقطة.

وفي فئة المستوى المتوسط للرجال، تصدر ناصر الرجيبي الترتيب برصيد 26.2 نقطة، وجاء كريم بطاينة ثانياً برصيد 24.8 نقطة، وسعيد سيف النعيمي ثالثاً برصيد 21.8 نقطة. وفي فئة الناشئين، حل أنتوني أفدوس أولاً برصيد 54 نقطة، متقدماً على أحمد نبيل السويدي برصيد 33 نقطة، وسلطان سيف النعيمي برصيد 28.1 نقطة.

وفي فئة المبتدئات للسيدات، أحرزت ألكسندرو إيليني بيلاجيا المركز الأول برصيد 46 نقطة، تلتها جورجيا كونستانتينيداكي برصيد 27 نقطة، ثم يانا لي برصيد 16 نقطة.

وفي فئة «فري رايد» للسيدات، تصدرت آنا ماريا تومايدو الترتيب برصيد 58.4 نقطة، وجاءت إيكاتريني أندريوبولو ثانية برصيد 34.9 نقطة، وإليان كوزال ثالثة برصيد 20.3 نقطة، فيما أحرز ديميتريوس فاتسيس المركز الأول في فئة «فري رايد» للرجال برصيد 48.3 نقطة، تلاه عامر الكلاش برصيد 33.5 نقطة، ثم فاسيليوس أفدوس برصيد 20.9 نقطة.

وفي منافسات الويك سيرف، توج ألكسندر بانتيلييف بلقب الفئة المفتوحة للرجال برصيد 81.7 نقطة، متقدماً على ديميتريس فاتسيس برصيد 36.3 نقطة، وميخائيل باسينسكي برصيد 29.8 نقطة. وفي الفئة المفتوحة للسيدات، تصدرت ليودميلا بيليتسكايا الترتيب برصيد 76.2 نقطة، تلتها إيلينا بوندارينكو برصيد 33.6 نقطة، ثم جورجيا كونستانتينيداكي برصيد 24.9 نقطة.

وفي فئة الهواة للرجال، جاء كونستانتينوس ميهالوبولوس أولاً برصيد 47.7 نقطة، وحل سعيد سيف سعيد بوميان النعيمي ثانياً برصيد 24 نقطة، وعبدالرحمن سيف سعيد بوميان النعيمي ثالثاً برصيد 12 نقطة.وفي منافسات الويك سكيم، تصدر ميخائيل باسينسكي الفئة المفتوحة للرجال برصيد 84.5 نقطة، متقدماً على سيميون خاليتسكي برصيد 77.8 نقطة، وسيرغي فيدوروف برصيد 42.9 نقطة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات، أحرزت صوفيا بوليشوك المركز الأول برصيد 81.7 نقطة، تلتها آنا أفندوليدي برصيد 33.8 نقطة، ثم أولغا ليبيديفا برصيد 29 نقطة. وفي فئة الهواة للرجال، أحرز ألكسندر إغناتوف المركز الأول برصيد 35.7 نقطة، وجاء محمد أسدي ثانياً برصيد 31.4 نقطة، ونازاري أندرييوفيتش ثالثاً برصيد 31.1 نقطة، فيما تصدرت يانا لي فئة الهواة للسيدات برصيد 35.3 نقطة، تلتها جورجيا كونستانتينيداكي برصيد 30.3 نقطة، ثم إيلينا بوندارينكو برصيد 24.3 نقطة.

وحضر ختام البطولة خالد بن دسمال، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي للرياضات الحديثة، وعارف إبراهيم الهرنكي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتزلج على الماء.

وتوزعت المنافسات على 13 فئة، بواقع ست فئات للويك بورد، وسبع فئات للويك سيرف والويك سكيم، وشملت فئات الناشئين والمبتدئين والهواة وأصحاب المستويات المتقدمة، في مشاركة خليجية ودولية أتاحت للمشاركين فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات والتنافس في مستويات فنية متنوعة.

وأكد خالد بن دسمال أن البطولة تمثل منصة مهمة لتطوير رياضتي الويك بورد والويك سيرف وتعزيز انتشارهما، مشيراً إلى أن المشاركة الإماراتية والخليجية والدولية تعكس تنامي الاهتمام بهاتين الرياضتين، وتوفر للمواهب الوطنية فرصة الاحتكاك بمتسابقين من أكاديميات ومستويات مختلفة، مثمناً جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية في تنظيم البطولات التي تسهم في توسيع قاعدة الممارسين وإعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد ثاني القمزي أن تنوع الفئات والمستويات يعكس حرص النادي على توفير فرص تنافسية لمختلف المشاركين، مشيراً إلى أن الإقبال الذي شهدته البطولة والمستويات الفنية المقدمة، إلى جانب الحضور الإماراتي اللافت، يجسد شغف الشباب بالرياضات البحرية، ويعزز جهود النادي في اكتشاف المواهب وصقلها، مع مواصلة تطوير البطولات بما يواكب تطلعات المتسابقين ويعزز مكانة أبوظبي وجهةً للرياضات البحرية.

وتأتي البطولة ضمن جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرياضات البحرية، ودعم المواهب الصاعدة، وتوفير بيئة تنافسية تجمع المتسابقين من داخل الدولة وخارجها، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهةً لاستضافة الفعاليات الرياضية البحرية.