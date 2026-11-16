«سياحة عجمان» تعزز حضور الرياضة المجتمعية عبر «جري النيون 2026»

في إطار توجهها الرامي إلى ترسيخ الرياضة المجتمعية وتعزيز جودة الحياة، نظمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، «جري النيون 2026» بعجمان في حديقة الصفيا، بمشاركة أكثر من 500 شخص.

وقدّم هذا السباق تجربة رياضية ليلية ذات طابع احتفالي جمعت بين الحركة والتفاعل المجتمعي، في أجواء نابضة بالأضواء والحيوية. وجاءت الفعالية ضمن جهود الدائرة لتوسيع فرص ممارسة الرياضة وتحفيز أفراد المجتمع على تبنّي نمط حياة صحي ونشط من خلال فعاليات تجمع بين القيمة الترفيهية والفائدة البدنية.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: «نولي أهمية للفعاليات المجتمعية بوصفها رافداً مهماً لجودة الحياة، ومنصة فاعلة لتعزيز ارتباط أفراد المجتمع بمحيطهم، وترسيخ أنماط حياة نشطة وصحية. ويجسّد (جري النيون) بعجمان هذا التوجه عبر دمج الرياضة والترفيه والتفاعل المجتمعي في تجربة واحدة، ويؤكد أهمية تصميم فعاليات تستجيب لاهتمامات المجتمع وتتيح لأفراده المشاركة والتواصل».

وأضاف: «تسهم هذه الفعاليات في تفعيل المساحات العامة وتحويلها إلى وجهات حيوية يلتقي فيها أفراد المجتمع ضمن تجارب إيجابية مشتركة. وتحرص الدائرة على مواصلة تطوير برامج وفعاليات تربط بين المقومات السياحية والاحتياجات المجتمعية، بما يثري تجربة سكان الإمارة وزوارها، ويدعم حضور الرياضة في الحياة اليومية، ويعزز مكانة عجمان وجهة تقدم تجارب متجددة وتضفي قيمة إيجابية على حياة الجميع».

ونظمت الدائرة الحدث بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، وبدعم عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المحلية، من بينها الاتحاد للماء والكهرباء، ومستشفى أمينة، ومياه جولفا، وتعداد عجمان، والقيادة العامة لشرطة عجمان، وبلدية عجمان، وفريق فرسان زايد، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويأتي تنظيم «جري النيون» بعجمان ضمن جهود الدائرة لتعزيز حضور الرياضة المجتمعية عبر فعاليات شاملة تتيح لأفراد المجتمع، على اختلاف أعمارهم وقدراتهم، المشاركة في أنشطة حيوية وإيجابية. كما يعكس السباق التزامها بنشر الوعي حول أهمية النشاط البدني، وتشجيع ممارسته بما يسهم في تعزيز الصحة واللياقة ورفع مستويات جودة الحياة.