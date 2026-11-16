فرجان دبي تختتم الموسم الرابع من «تحدي البادل» بمشاركة أكثر من 140 لاعباً ولاعبة

اختتمت مؤسسة فرجان دبي الموسم الرابع من فعاليات «تحدي فرجان دبي للبادل»، الذي أقيم ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، على ملاعب S7 Padel، واستمرت منافساته على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 140 لاعباً ولاعبة، وسط أجواء تنافسية وحماسية جمعت محبي اللعبة من مختلف الفرجان.

بلغ إجمالي قيمة الجوائز المخصصة للبطولة 120 ألف درهم، وُزعت على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مختلف الفئات، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الرياضة المجتمعية، وتشجيع المواهب الرياضية، وترسيخ ثقافة النشاط البدني والتنافس الإيجابي بين أفراد المجتمع.

خصصت المؤسسة يوماً من أيام البطولة لمنافسات السيدات، فيما تضمنت المنافسات فئتين للرجال بمستويات تصنيف C وD، وفئتين للسيدات، بما أتاح المجال أمام مشاركة أوسع من مختلف المستويات.

اقتصرت المشاركة في البطولة على المواطنين، حيث اشترطت المؤسسة أن يمثل كل فريق الفريج الذي ينتمي إليه، بما يعزز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية، ويمنح البطولة طابعاً خاصاً يجمع أبناء الفرجان في منافسات رياضية مشتركة.

الاهتمام بالرياضات المجتمعية

من جانبها، أكدت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، أن تنظيم الموسم الرابع من تحدي فرجان دبي للبادل يعكس حرص المؤسسة على مواصلة تطوير الفعاليات الرياضية التي تستجيب لاهتمامات أفراد المجتمع، وتوفر لأبناء الفرجان فرصاً للتلاقي والتنافس في بيئة إيجابية، مشيرة إلى أن البطولة أصبحت مساحة تجمع الجيران والشباب والفتيات حول نشاط رياضي مشترك، وتُسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ روح الانتماء.

أوضحت: إن ما شهدته البطولة من مشاركة واسعة وأجواء تنافسية حماسية يعكس تنامي الاهتمام بالرياضات المجتمعية، وحرص أبناء الفرجان على المشاركة في الأنشطة التي تجمع بين ممارسة الرياضة والتواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن تخصيص المنافسات لمختلف المستويات والفئات يتيح الفرصة أمام شريحة أوسع للمشاركة وإبراز قدراتها، ويعزز قيم التنافس الإيجابي والعمل بروح الفريق.

وأضافت أن بطولة تحدي البادل تأتي انسجاماً مع مستهدفات تحدي دبي للياقة 30×30، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي النشاط البدني أسلوب حياة يومياً، وتوسيع نطاق المشاركة في الأنشطة الرياضية التي تجعل ممارسة الرياضة جزءاً من الحياة المجتمعية. وأكّدت أن فرجان دبي تواصل من خلال هذه الفعاليات دورها في تحويل الرياضة إلى مساحة للتفاعل والتقارب بين السكان، وتعزيز مجتمع أكثر نشاطاً وحيوية.