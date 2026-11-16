دبي للسلة يتعاقد مع البرازيلي المخضرم هويرتاس

أعلن نادي دبي لكرة السلة تعاقده مع صانع الألعاب البرازيلي المخضرم مارسيلينيو هويرتاس (43 عاماً)، حتى نهاية موسم 2026-2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق بأحد أبرز اللاعبين أصحاب الخبرة في كرة السلة الأوروبية.

وينضم هويرتاس إلى دبي قادماً من لا لاغونا تينيريفي الإسباني، بعدما سجل معدلاً بلغ 15.1 نقطة و3.9 تمريرات حاسمة، إلى جانب 17.4 نقطة في مؤشر تقييم الأداء، خلال مشاركاته في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويملك اللاعب البرازيلي مسيرة حافلة على أعلى المستويات، خاض خلالها أكثر من 200 مباراة في الدوري الأوروبي «يوروليغ»، إلى جانب موسمين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» بقميص لوس أنجليس ليكرز، فضلاً عن تتويجه بعدد من الجوائز الفردية، أبرزها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني موسم 2024-2025، واختياره مرات عدة ضمن التشكيلة المثالية للمسابقة.

ووُلد هويرتاس في ساو باولو عام 1983، وخاض مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، دافع خلالها عن ألوان أندية جوفنتوت بادالونا، وبيلباو باسكت، وباسكونيا، وبرشلونة، ولا لاغونا تينيريفي.

ويعيد انتقاله إلى دبي لمّ شمله بالمدرب الإسباني تشافي باسكوال، الذي سبق أن أشرف على تدريبه في برشلونة، حيث حققا نجاحات محلية، وشاركا في منافسات الدوري الأوروبي على أعلى مستوى.

وعلى الصعيد الدولي، يُعد هويرتاس أحد أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي خلال العقدين الماضيين، إذ مثّل بلاده في العديد من البطولات الكبرى، بينها الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة السلة.

ويتميز صانع الألعاب البرازيلي بقدرته على قراءة مجريات اللعب وصناعة الفرص والتحكم في إيقاع المباريات، وهي خصائص يعوّل عليها دبي لتعزيز خياراته الفنية في الخط الخلفي خلال ما تبقى من الموسم.

ويأتي التعاقد مع هويرتاس في إطار سعي نادي دبي لكرة السلة إلى تدعيم صفوفه بعناصر تمتلك الخبرة الدولية، والاستفادة من تجربته الطويلة في المنافسات الأوروبية، إلى جانب معرفته السابقة بأسلوب المدرب باسكوال.