رالي أبوظبي الصحراوي يحسم ألقاب بطولة العالم للمرة الأولى

أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، أن النسخة الخامسة والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي، المقررة خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر الجاري، ستشهد حدثاً تاريخياً بإقامة الرالي للمرة الأولى بوصفه الجولة الختامية لبطولة العالم للراليات الصحراوية، التي ستحدد أبطال العالم في فئات السائقين والملاحين والمصنعين.

وقال ابن سليّم، مؤسس رالي أبوظبي الصحراوي عام 1991، إن الرالي رسخ مكانته على مدى أكثر من ثلاثة عقود بين أبرز وأصعب الراليات الصحراوية في العالم، مؤكداً أن استضافة الإمارات للجولة الختامية من البطولة العالمية تؤكد مكانتها على خريطة رياضة المحركات.

وأضاف أن الرالي، الذي تشرف على تنظيمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، النادي العضو في الاتحاد الدولي للسيارات، وينطلق ويختتم في مدينة العين، يواصل تقديم تحديات فنية كبيرة للمشاركين عبر واحدة من أصعب البيئات الصحراوية في العالم.

وأشار إلى أن الرالي يمثل امتداداً لجهود تطوير رياضة الراليات الصحراوية، موضحاً أنه عند إطلاق الحدث عام 1991، كان الهدف إدراجه ضمن بطولات الاتحاد الدولي للسيارات، وهو ما تحقق بعد عامين، فيما أسهم إطلاق بطولة العالم للراليات الصحراوية عام 2022 في تطوير هذه الرياضة على المستوى الدولي.

وأكد ابن سليّم أن رالي أبوظبي الصحراوي أسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية لرياضة السيارات، مشيراً إلى أن التطور الذي تشهده الرياضة في الدولة جاء بفضل الاستثمارات طويلة الأمد والدعم المستمر، إلى جانب التعاون بين منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية والشركاء الحكوميين والمنظمين والمتطوعين.

وأوضح أن الاتحاد الدولي للسيارات يواصل العمل على تطوير الرياضة وإتاحة الفرص أمام الجيل الجديد من السائقين والمسؤولين والمشجعين، مؤكداً أن الإمارات تؤدي دوراً رئيسياً في مستقبل رياضة المحركات.

وتشهد الجولة الختامية منافسة قوية على لقب بطولة السائقين، إذ يتصدر الإسباني سيث كينتيرو، سائق فريق تويوتا غازو ريسينغ، الترتيب العام برصيد 135 نقطة، متقدماً على الفرنسي سيباستيان لوب، صاحب المركز الثاني برصيد 121 نقطة، والقطري ناصر صالح العطية، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 115 نقطة، مع بقاء 30 نقطة متاحة للفائز برالي أبوظبي الصحراوي.

وفي بطولة الملاحين، يتصدر أندرو شورت الترتيب برصيد 135 نقطة، يليه إدوارد بولانجيه برصيد 121 نقطة، ثم فابيان لوركان برصيد 115 نقطة.

أما بطولة المصنعين، فيتصدرها فريق داسيا ساندرايدرز برصيد 372 نقطة، أمام تويوتا غازو ريسينغ برصيد 325 نقطة، بينما يحتل فورد ريسينغ المركز الثالث برصيد 232 نقطة.