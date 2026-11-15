«دبي لكرة السلة» يفوز على سبارتاك في الدوري الأدرياتيكي

واصل فريق دبي لكرة السلة انتصاراته في رابطة الدوري الأدرياتيكي «ABA League» لموسم 2026-2027، بعدما تغلب على ضيفه سبارتاك أوفيس شوز الصربي بنتيجة 93-75، في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة كوكاكولا أرينا بدبي، ضمن الجولة السابعة، ليرفع رصيده إلى 7 انتصارات دون هزيمة.

بهذه النتيجة، عزز دبي لكرة السلة صدارته للمجموعة الثانية برصيد 14 نقطة من 7 انتصارات متتالية، فيما يحتل سبارتاك أوفيس شوز المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بعد تحقيقه 4 انتصارات مقابل 3 هزائم.

وتصدر جارون بلوسومغيم، قائمة مسجلي دبي برصيد 13 نقطة، وأضاف إيلي أوكوبو، وفيليب بيتروشيف، 12 نقطة لكل منهما، ودواين بيكون، 11 نقطة، فيما سجل مفوندو كابينغيلي، ونيمانيا دانغوبيتش، 10 نقاط لكل منهما.

وأكد الإسباني تشافي باسكوال، مدرب فريق دبي لكرة السلة، أهمية فوز الفريق وعودته إلى اللعب أمام جماهيره بعد ثلاث مباريات متتالية خارج الأرض، مشيداً بالأداء الدفاعي الذي مهد للتقدم المبكر.

وقال باسكوال: الفريق تعامل بجدية مع المواجهة ونجح في المحافظة على أفضليته حتى النهاية.، موضحاً أن الفريق يتعامل بنفس التركيز والذهنية مع جميع المنافسين، بغض النظر عن البطولة أو مستوى الخصم، مشيراً إلى أن الأهم بعد الخسارة أمام أولمبياكوس في الدوري الأوروبي هو رد الفعل وتصحيح الأخطاء، والعودة سريعاً إلى الأداء المطلوب.



